Groenland : derrière les provocations de Trump, une stratégie de puissance assumée (analyse)

Invité mercredi de la Grande Édition sur i24NEWS, le contrôleur général des armées, Daniel Hervouet a livré une analyse de la posture de Donald Trump, entre discours offensif et objectifs stratégiques assumés. Selon lui, derrière le style volontiers provocateur du président américain, notamment sur le Groenland, se dessine une logique géopolitique cohérente.

Daniel Hervouet rappelle d’abord que les États-Unis disposent déjà d’un ancrage militaire solide au Groenland, via l’accord de 1951 et la base stratégique de Thulé. Ce territoire, explique-t-il, occupe une position clé sur le passage maritime Groenland–Islande–Royaume-Uni, un « goulet » stratégique reliant l’Arctique à l’Atlantique Nord, surveillé de près dans le contexte des activités russes et chinoises.

Au-delà de la sécurité, l’ancien haut responsable militaire insiste sur l’enjeu économique. Le Groenland recèle d’importantes ressources minières, notamment en terres rares, devenues cruciales pour les technologies de pointe et l’intelligence artificielle. « Le grand conflit sous-jacent aujourd’hui, c’est celui de la puissance pétrolière contre la puissance des terres rares », analyse-t-il, opposant une Amérique riche en hydrocarbures à une Chine quasi monopolistique sur ces minerais stratégiques. Dans cette optique, l’intérêt de Donald Trump pour le Groenland apparaît moins comme un caprice que comme une manœuvre de long terme.

Interrogé sur les marges de manœuvre européennes face à Washington, Daniel Hervouet se montre sceptique. Les instruments de riposte de l’Union européenne – mécanismes anti-coercition, procédures à l’OMC ou leviers financiers – sont jugés lents et complexes, là où les États-Unis peuvent agir de manière quasi instantanée via les droits de douane. « Ce que Trump peut décider en un quart d’heure prendrait des mois aux Européens », résume-t-il.

Enfin, sur la défense européenne, l’expert tempère toute illusion. Si des investissements massifs ont été lancés, notamment depuis la guerre en Ukraine, ils ne visent pas à contrer Donald Trump. Les divergences nationales, l’achat massif d’armements américains et l’absence de volonté politique commune rendent illusoire, à court terme, l’émergence d’une véritable défense européenne. « Le seul cadre qui fonctionne réellement, c’est l’Otan », conclut-il, soulignant que l’Europe aura surtout besoin de temps et de moyens financiers.