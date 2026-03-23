La Franco-Iranienne Fahimeh Robiolle a vivement critiqué une tribune publiée dans Le Monde, estimant qu’elle ne reflétait ni la réalité vécue en Iran, ni celle des populations affectées par le conflit au Moyen-Orient. Ce texte, signé par un collectif d’intellectuels iraniens et israéliens, affirme que la guerre en cours n’apportera ni liberté, ni stabilité, ni sécurité. Une position que Robiolle juge profondément déconnectée du terrain.

Selon elle, les auteurs de cette tribune vivent loin des zones concernées, ce qui les rend inaptes à juger des réalités quotidiennes. « C’est trop facile de partir de leur canapé pour donner des leçons », a-t-elle lancé, dénonçant une forme de distance intellectuelle face à des situations humaines extrêmes. Elle regrette également que certains médias donnent la parole à ces analyses tout en refusant, selon elle, de publier des témoignages soutenant le peuple iranien.

Fahimeh Robiolle insiste sur les violences internes du régime iranien, évoquant des dizaines de milliers de victimes et des exécutions massives, dont certaines très récentes. Elle affirme que ces crimes sont largement ignorés par une partie de la communauté internationale et par certains cercles intellectuels occidentaux.

Elle souligne aussi l’écart entre les discours et la réalité vécue par les populations. Les Israéliens vivent sous la menace constante des tirs, tandis que les Iraniens, eux, n’ont même pas accès à des abris, rappelle-t-elle, dénonçant une situation qu’elle qualifie « d’insulte à la dignité humaine ».

Interrogée sur les perspectives de la guerre, elle estime que sans intervention extérieure, le peuple iranien ne peut espérer renverser le régime, compte tenu de la puissance militaire et du contrôle exercé par les Gardiens de la Révolution.

Très critique à l’égard des déclarations de Donald Trump sur d’éventuelles négociations, elle exprime son incompréhension, estimant que les interlocuteurs évoqués ne sont pas les véritables détenteurs du pouvoir à Téhéran.

Enfin, elle avance que certaines puissances, notamment la Russie, pourraient tirer profit du conflit, notamment à travers la hausse des prix du pétrole, soulignant la complexité géopolitique de la crise.