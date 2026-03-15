Guerre Israël-Iran : l’intelligence artificielle au cœur de la bataille de la désinformation

Depuis le début de la guerre entre Israël et l’Iran, un autre front s’est ouvert en parallèle des opérations militaires : celui de la guerre de l’information. Sur les réseaux sociaux, des campagnes de désinformation massives visent à influencer l’opinion publique et à fragiliser le moral des sociétés impliquées dans le conflit.

Selon une enquête menée par le ministère israélien de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, un vaste réseau de comptes automatisés a été mobilisé sur la plateforme X pour diffuser des contenus trompeurs. Les chercheurs ont analysé plus de 120 000 publications publiées peu avant le déclenchement de la guerre et identifié au moins 131 bots particulièrement influents, entourés d’un réseau plus large de comptes moins actifs.

L’étude révèle que près de 43 % de ces comptes automatisés ont été créés en 2026, ce qui suggère la mise en place d’une campagne récente et coordonnée. Leur activité se divise en deux axes principaux. D’une part, des messages en persan destinés au public iranien mettent en avant le deuil autour de la mort de l’ayatollah Ali Khamenei et cherchent à légitimer son fils, tout en discréditant l’opposant en exil Reza Pahlavi.

D’autre part, des publications en anglais visent directement le public international et israélien. Ces messages cherchent notamment à présenter les États-Unis comme agissant pour le compte d’Israël, à souligner les conséquences économiques du conflit — comme la hausse des prix du pétrole — ou encore à accuser Washington et Jérusalem de crimes contre des civils.

Dans cette stratégie d’influence, l’intelligence artificielle joue un rôle central. Des images et vidéos générées artificiellement peuvent se diffuser rapidement et atteindre des millions de vues avant même d’être vérifiées.

Un exemple frappant concerne une vidéo largement partagée montrant le porte-avions américain USS Abraham Lincoln prétendument en flammes après une attaque iranienne. Les images montrent le navire incliné, des avions tombant à la mer et une section en feu. Pourtant, l’information a été rapidement démentie par les autorités américaines.

L’analyse technique de la vidéo a révélé plusieurs anomalies caractéristiques des contenus générés par intelligence artificielle, notamment l’immobilité anormale des avions ou des éléments d’eau.

Pour les experts, ces campagnes illustrent l’évolution des conflits modernes, où la bataille pour le contrôle du récit et de l’opinion publique est devenue aussi stratégique que les opérations militaires sur le terrain.