Guerre Israël–Iran : plus de 7 600 frappes menées en 16 jours

Seize jours après le début de l’opération militaire conjointe menée par Israël et les États-Unis contre l’Iran, le bilan des combats illustre l’ampleur sans précédent de cette confrontation régionale. Selon les dernières estimations, plus de 380 vagues de frappes aériennes ont été menées depuis le lancement de l’offensive le 28 février, mobilisant environ 4 700 sorties d’avions de chasse israéliens.

Au total, plus de 7 600 frappes ont été conduites contre des cibles iraniennes. Parmi elles, près de 2 000 ont visé directement les structures du régime des mollahs, tandis qu’environ 4 600 frappes ont ciblé le programme balistique iranien, considéré par Israël comme l’une des principales menaces contre son territoire.

Les opérations ont également été marquées par une série d’éliminations ciblées au sommet du pouvoir iranien. Selon ces mêmes données, plus de 48 responsables du régime auraient été tués depuis le début de la campagne militaire, dont 14 hauts dirigeants. Parmi eux figure notamment le guide suprême Ali Khamenei.

Les États-Unis participent également aux opérations militaires. Washington affirme avoir détruit environ 70 % des lanceurs de missiles iraniens et neutralisé plus de 150 systèmes de défense aérienne. Les frappes ont également visé six aérodromes militaires, détruit seize avions de transport et endommagé ou coulé près de 90 navires et sous-marins iraniens.

Face à cette offensive, l’Iran continue de riposter contre Israël et plusieurs pays de la région. Depuis le début du conflit, plus de 290 missiles ont été tirés vers Israël, dont environ la moitié seraient des missiles à sous-munitions conçus pour disperser de nombreuses charges explosives sur une large zone. Téhéran a également lancé plus de 500 drones contre le territoire israélien.

Les attaques iraniennes ont également visé plusieurs États du Golfe. Les Émirats arabes unis ont subi les frappes les plus importantes avec 309 missiles et environ 1 600 drones tirés vers leur territoire, dont 94 % auraient été interceptés selon Abou Dhabi. D’autres pays ont également été ciblés : le Koweït (234 missiles et 422 drones), le Qatar (136 missiles), l’Arabie saoudite (25 missiles), Bahreïn (125 missiles et 203 drones), l’Irak (196 missiles) et la Jordanie (60 missiles et 59 drones).

Dans le nord d’Israël, le Hezbollah, principal allié régional de Téhéran, a également intensifié ses attaques. Plus de 400 roquettes ont été tirées depuis le Liban et cinq drones ont été lancés vers Chypre.

Le bilan humain reste lourd. Quinze Israéliens ont été tués et environ 3 500 personnes ont été évacuées en raison des dégâts causés par les frappes. Treize Américains ont également perdu la vie depuis le début de l’opération, tandis que plus de 110 000 réservistes israéliens ont été mobilisés.