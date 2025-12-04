Guy Alaluf décrypte les tensions judéo-chrétiennes : “En temps de crise, les fractures profondes réapparaissent”

Invité sur i24NEWS ce jeudi soir, le rabbin Guy Alaluf, chef de communauté très suivi sur les réseaux sociaux, a livré une analyse dense et directe des relations entre judaïsme et christianisme à l’heure des guerres au Proche-Orient et des crispations identitaires.

Selon lui, les crises révèlent les divergences théologiques et politiques fondamentales, notamment avec l’Église catholique. « Lorsque les Juifs doivent utiliser la force, tous les problèmes théologiques ressurgissent. L’Église a du mal à accepter l’État d’Israël comme réalité spirituelle », affirme-t-il, rappelant que le pape François fut le premier chef religieux à employer le terme génocide contre Israël sur la scène internationale.

Interrogé sur l’alliance contemporaine entre Israël et les mouvements évangéliques américains proches de Donald Trump, le rabbin Alaluf se montre prudent : « Leur vision est messianiste. Ils ont pour projet théologique la conversion des Juifs. Nous ignorons comment ils réagiront si leurs prophéties ne se réalisent pas. »

Au sujet des relations historiques entre judaïsme et christianisme, il évoque la lecture hebdomadaire de la Torah, centrée sur Jacob et Ésaü : « Nos chemins se sont éloignés, mais nous restons des frères. Le respect est essentiel. » Il rappelle également l’inquiétude permanente des Juifs vivant dans des pays chrétiens confrontés à la résurgence de l’antisémitisme.

Enfin, il estime que l’affirmation actuelle du judaïsme depuis la terre d’Israël constitue un défi théologique majeur pour le monde chrétien : « Nous vivons des jours de rédemption, nous réalisons notre vocation sur notre terre. Pour les chrétiens, penser un judaïsme vivant, souverain, et non dépassé, exige une profonde révision théologique. »