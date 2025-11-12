Hay Eytan Cohen Yanarocak: "Ankara devient un facteur majeur d’instabilité régionale"
Cette stratégie d’expansion marque le retour d’un « croissant turc » autour d’Israël et transforme Ankara en un acteur clé, mais déstabilisateur, du nouvel équilibre régional.
Selon le spécialiste de la Turquie Hay Eytan Cohen Yanarocak, derrière l’image d’une puissance stable, la Turquie d’Erdogan s’impose comme un acteur déstabilisateur du Moyen-Orient. Intervenant ce mercredi dans la Grande Edition sur i24NEWS, l’analyste explique que « les Turcs veulent imposer leur propre type de stabilité », une stabilité qui, vue depuis Jérusalem, « se traduit par de l’instabilité ».
Ankara, dit-il, est aujourd’hui présente sur tous les fronts : Syrie, Irak, Libye, Qatar, Somalie ou Soudan. Si l’Iran a longtemps été perçu comme la principale menace régionale, « après la victoire d’Israël contre Téhéran, c’est la Turquie qui devient la puissance musulmane dominante de la région ».
Pour Yanarocak, le président Recep Tayyip Erdogan poursuit un objectif clair : « Make Turkey great again », un retour assumé à la grandeur ottomane. Il décrit une stratégie d’expansion turque visant à encercler Israël par un “croissant turc”, regroupant la Syrie, l’Irak, le Liban et la Jordanie, et à terme l’Égypte.
Mais, contrairement à l’Iran, Ankara agit « avec des États légitimes » et non par le biais d’organisations terroristes, ce qui rend sa politique « plus subtile, plus dangereuse et plus difficile à contrer ».
« Avec l’Iran, tout était blanc ou noir, conclut Yanarocak. Avec la Turquie, tout est devenu gris. » Une zone d’ambiguïté stratégique où Ankara avance ses pions, entre ambitions impériales et façade d’allié occidental.