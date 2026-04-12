Hilda Dehghani-Schmit : « Il n’y a aucune négociation possible avec le régime iranien »

L’activiste iranienne Hilda Dehghani-Schmit a livré dimanche soir une analyse de la situation en Iran et rejette fermement toute perspective de dialogue avec les autorités de Téhéran. Selon elle, l’échec des négociations récentes n’a rien de surprenant : « Il n’y a aucune négociation possible avec ce régime », affirme-t-elle, dénonçant un pouvoir qu’elle qualifie de « menteur » et de « violent », en rupture totale avec les valeurs internationales.

Pour l’opposante, ces discussions n’ont fait qu’exacerber les divisions internes du régime. Elle évoque des tensions croissantes entre les dirigeants et leur base idéologique, certains responsables cherchant à négocier pour préserver leurs intérêts, tandis qu’une frange radicalisée appelle à la confrontation. Une fracture qui, selon elle, fragilise davantage le pouvoir en place.

Sur le terrain, la situation reste pourtant marquée par une répression intense. Hilda Dehghani-Schmit souligne une augmentation des exécutions et des mesures coercitives, visant à maintenir la population sous contrôle. « La terreur est leur principal outil », explique-t-elle, estimant que le régime n’hésite pas à recourir à tous les moyens, y compris à des forces étrangères ou à des mineurs, pour contenir toute contestation.

Malgré ces violences, elle affirme que le régime est affaibli et qu’une partie de la population iranienne demeure prête à se soulever. Toutefois, les conditions ne sont pas encore réunies pour un renversement immédiat, notamment en raison de l’absence de moyens pour les opposants. Elle estime néanmoins que les frappes et les pressions extérieures contribuent à fissurer le système.

L’activiste se montre également très critique envers les chancelleries occidentales, accusées de privilégier le dialogue au détriment du soutien au peuple iranien. Elle vise en particulier la France, qu’elle juge déconnectée de la réalité du terrain.

Au final, Hilda Dehghani-Schmit défend une ligne claire : seule une pression accrue sur le régime permettra, à terme, un changement en profondeur, ouvrant la voie à une mobilisation populaire capable de renverser le pouvoir en place.