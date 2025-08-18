Hilda Dehghani-Schmit : "L’Iran est un pays brûlé par un régime qui sacrifie son peuple à ses guerres idéologiques"

Articles recommandés -

Invitée sur i24NEWS, l’activiste iranienne Hilda Dehghani-Schmit a livré un témoignage sur la situation que traverse son pays. Selon elle, le régime des mollahs, divisé et affaibli, multiplie les répressions et plonge la population dans une détresse sans précédent.

Elle décrit un climat de suspicion généralisée depuis la guerre des douze jours avec Israël : « Tout le monde est traité d’espion du Mossad. » La vie quotidienne, dit-elle, est devenue « inimaginable » : coupures d’eau et d’électricité récurrentes, chaleur extrême dépassant les 40 degrés, pauvreté et suicides quotidiens liés à la faim.

« Ce pays sera un pays brûlé par ce régime qui a utilisé toutes ses ressources pour ses guerres idéologiques contre l’Occident, dont Israël est le représentant au Moyen-Orient », affirme-t-elle. Elle cite le commandant Safavid, proche conseiller militaire du guide suprême Khamenei, pour qui « la meilleure défense est l’attaque », illustrant la logique guerrière qui prévaut à Téhéran. Pour Hilda Dehghani-Schmit, le régime islamiste au pouvoir « est plus préoccupé par sa guerre contre Israël que par la survie de son peuple ». Elle accuse une « mafia » de détourner toutes les ressources nationales vers des conflits par procuration au Liban, en Irak, en Syrie ou au Yémen, tandis que les Iraniens manquent d’eau, d’électricité et de nourriture. L’activiste souligne l’indécence d’un pouvoir capable d’organiser une distribution « démesurée » pour une fête religieuse en Irak alors que, dans le même temps, les Iraniens meurent de misère. « La population n’a jamais, jamais, jamais été une préoccupation pour ce régime », conclut-elle avec force. Par ce témoignage, elle met en lumière l’écart abyssal entre les ambitions idéologiques du régime et la souffrance quotidienne d’un peuple qui n’a plus d’autre horizon que la survie.