IA et guerre moderne : Jérémy Makowski alerte sur les limites du tout-technologique
Jérémy Makowski a décrypté la place croissante de l’intelligence artificielle dans les guerres modernes.
Invité ce jeudi soir dans l’émission Défense, Jérémy Makowski, expert en cybernétique et ancien officier du renseignement de la police et de l’armée, a livré une analyse sur la place grandissante de l’intelligence artificielle (IA) dans les conflits modernes. Selon lui, cette technologie bouleverse déjà la façon de combattre, mais doit impérativement « rester sous contrôle humain ».
« L’IA permet de traiter très rapidement un volume colossal de données — images satellites, drones, communications interceptées, vidéos ou renseignements de terrain », explique-t-il. Ces flux d’informations, corrélés en temps réel, offrent aux armées la capacité d’identifier des cibles avec une précision inédite. Pourtant, Makowski insiste : « L’homme doit rester maître de la décision finale ».
Alors que les États-Unis ont ouvert la voie avec le projet MAVEN ou les systèmes ATR de reconnaissance automatique, Israël s’impose aujourd’hui comme l’un des pays les plus avancés dans ce domaine, notamment à Gaza. Mais l’expert met en garde contre une dérive techniciste : « Aucune machine n’est infaillible. Ce sont des outils d’aide, pas de substitution ». Makowski plaide pour un équilibre entre renseignement humain et IA, rappelant que « le terrain, les contacts, les perceptions humaines restent irremplaçables ». Il évoque enfin le vide juridique international : « Il n’existe encore aucun cadre clair pour l’usage militaire de l’IA », concluant que sans garde-fous, la prochaine révolution du champ de bataille pourrait devenir une zone grise dangereuse pour la paix mondiale.