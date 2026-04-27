Immobilier en Israël : une baisse réelle des prix et des incertitudes pour la suite, selon Daniel Guggenheim

Le marché immobilier israélien connaît actuellement une baisse plus importante qu’il n’y paraît, selon l’économiste Daniel Guggenheim. Si les chiffres officiels évoquent un léger recul, la réalité serait plus marquée. « En réalité, les prix ont baissé d’environ 10 % », explique-t-il, en tenant compte des nombreux avantages accordés par les promoteurs pour attirer les acheteurs.

Pour vendre leurs appartements, les promoteurs proposent aujourd’hui des conditions inédites : acomptes réduits, paiements différés ou prestations offertes. Ces pratiques montrent qu’ils ont du mal à écouler leurs logements, alors que les stocks d’appartements invendus augmentent.

Dans le même temps, de nombreux Israéliens rencontrent des difficultés financières. La guerre a fragilisé l’économie, et certains ménages peinent à rembourser leurs prêts immobiliers. Résultat : la demande diminue et les prix subissent une pression à la baisse.

Contrairement à d’autres experts qui anticipent une reprise rapide, Daniel Guggenheim se montre prudent. Selon lui, cette situation pourrait durer, car les promoteurs ont besoin de vendre rapidement pour faire face à leurs contraintes financières.

Cette baisse peut toutefois être une bonne nouvelle pour les acheteurs, après des années de hausse continue. En revanche, investir pour louer devient moins intéressant, avec des rendements faibles, souvent autour de 2 % à 3 %.

Enfin, le marché évolue aussi selon les régions. Les prix baissent davantage à Tel Aviv, restent stables à Jérusalem, et certaines villes du sud attirent de plus en plus d’acheteurs grâce à des prix plus accessibles.

L’avenir dépendra à la fois de la situation sécuritaire et des conditions économiques, deux éléments désormais étroitement liés en Israël.