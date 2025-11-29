Inde–Israël : un front commun face au terrorisme, rappelle le Major Manik M. Jolly

Dix-sept ans après les attaques de Bombay, l’émotion reste intacte pour le Major Manik M. Jolly. « À chaque fois que la paix a fait un pas en avant, le terrorisme en a fait dix », rappelle-t-il d’emblée sur i24NEWS dans l'émission "Défense". Pour lui, cette tragédie, orchestrée depuis le Pakistan, incarne une constante : « Nous ne pouvons jamais faire confiance au Pakistan ; chaque main tendue s’est soldée par un coup de poignard dans le dos. »

L’ancien officier, dont un camarade de classe figure parmi les héros tombés en 2008, voit dans les attaques du 7 octobre en Israël une résonance directe avec l’expérience indienne. La différence, souligne-t-il, tient à l’ampleur du massacre : « En Israël, l’attaque a été massive, simultanée, sur tout un pays. Mais la logique terroriste est la même : frapper là où c’est le plus vulnérable. »

Au-delà des distances géographiques, le Major Jolly insiste sur la convergence stratégique entre New Delhi et Jérusalem. « Les noms des organisations changent, mais pas l’idéologie. Le Hamas ou le Mujahideen, ce sont les mêmes armes, la même barbarie, la même vision d’élimination de l’autre. »

Selon lui, les deux pays doivent assumer sans complexe une doctrine : aucune limite ne doit être posée aux moyens permettant de garantir la sécurité des civils. « Il n’y a pas de prix trop élevé lorsqu’il s’agit de protéger une nation. Sans sécurité, il n’y a ni économie, ni commerce, ni avenir. »

Pour le Major Jolly, la responsabilité première d’un État reste immuable : « Assurer la sécurité de ses citoyens, quoi qu’il en coûte. Il ne peut y avoir aucun compromis face au terrorisme. »

Un message adressé autant à l’Inde qu’à Israël, deux démocraties confrontées à des ennemis déterminés mais unies par une même volonté : survivre et protéger leurs peuples.