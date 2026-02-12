Iran : entre diplomatie et menace militaire, Matthias Inbar décrypte la stratégie Trump-Netanyahou
Entre scepticisme assumé, pression militaire américaine et lignes rouges israéliennes, il estime que l’option de la force reste pleinement d’actualité si les conditions ne sont pas réunies.
L'analyste sécuritaire Matthias Inbar a livré jeudi soir une analyse de la séquence diplomatique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, au lendemain de leur rencontre à Washington.
Selon lui, les déclarations du Premier ministre israélien relèvent d’une ligne très maîtrisée : ne pas s’opposer frontalement à la diplomatie américaine, tout en maintenant une pression stratégique maximale. « Les ingrédients sont réunis », a laissé entendre Netanyahou, mais en exprimant un scepticisme assumé. Pour Matthias Inbar, ce double discours est révélateur : Israël ne ferme pas la porte à un accord, mais considère que l’Iran n’a jamais respecté ses engagements passés et a toujours cherché à contourner les contraintes.
Le rappel du retrait américain du JCPOA n’est pas anodin. À l’époque, Netanyahou avait convaincu Trump de sortir de l’accord. Aujourd’hui, la question est différente : si compromis il y a, inclura-t-il les trois exigences israéliennes — nucléaire, missiles balistiques et réseaux de proxys ?
Le déploiement du porte-avions USS George H.W. Bush dans la région constitue, selon Matthias Inbar, un signal stratégique majeur. Une telle projection de puissance représente un coût considérable pour Washington. « On n’engage pas une armada sans intention réelle », souligne-t-il. La pression militaire reste donc crédible.
Toutefois, Israël attendra que les États-Unis aillent « jusqu’au bout » de la voie diplomatique. Mais Inbar met en garde : si les sanctions sont levées tandis que le programme balistique iranien se poursuit, « je ne vois pas comment Israël pourrait rester les bras croisés ».
Enfin, il estime que la fenêtre stratégique actuelle est exceptionnelle. Le régime iranien est fragilisé économiquement et politiquement. « Si ce n’est pas maintenant que l’on peut le faire vaciller, ce sera beaucoup plus difficile demain », conclut-il.