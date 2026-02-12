Iran : entre diplomatie et menace militaire, Matthias Inbar décrypte la stratégie Trump-Netanyahou

L'analyste sécuritaire Matthias Inbar a livré jeudi soir une analyse de la séquence diplomatique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, au lendemain de leur rencontre à Washington.

Selon lui, les déclarations du Premier ministre israélien relèvent d’une ligne très maîtrisée : ne pas s’opposer frontalement à la diplomatie américaine, tout en maintenant une pression stratégique maximale. « Les ingrédients sont réunis », a laissé entendre Netanyahou, mais en exprimant un scepticisme assumé. Pour Matthias Inbar, ce double discours est révélateur : Israël ne ferme pas la porte à un accord, mais considère que l’Iran n’a jamais respecté ses engagements passés et a toujours cherché à contourner les contraintes.

Le rappel du retrait américain du JCPOA n’est pas anodin. À l’époque, Netanyahou avait convaincu Trump de sortir de l’accord. Aujourd’hui, la question est différente : si compromis il y a, inclura-t-il les trois exigences israéliennes — nucléaire, missiles balistiques et réseaux de proxys ?

Le déploiement du porte-avions USS George H.W. Bush dans la région constitue, selon Matthias Inbar, un signal stratégique majeur. Une telle projection de puissance représente un coût considérable pour Washington. « On n’engage pas une armada sans intention réelle », souligne-t-il. La pression militaire reste donc crédible.

Toutefois, Israël attendra que les États-Unis aillent « jusqu’au bout » de la voie diplomatique. Mais Inbar met en garde : si les sanctions sont levées tandis que le programme balistique iranien se poursuit, « je ne vois pas comment Israël pourrait rester les bras croisés ».

Enfin, il estime que la fenêtre stratégique actuelle est exceptionnelle. Le régime iranien est fragilisé économiquement et politiquement. « Si ce n’est pas maintenant que l’on peut le faire vaciller, ce sera beaucoup plus difficile demain », conclut-il.