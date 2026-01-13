Iran : Israël redoute un scénario où le régime survit et gagne en légitimité (analyse)

Alors que les manifestations secouent l’Iran depuis plusieurs semaines et que le régime des mollahs fait face à sa plus grave crise interne depuis des décennies, l'analyste Dror Even-Sapir, souligne sur i24NEWS la fragilité paradoxale du pouvoir à Téhéran. Malgré une contestation populaire inédite et une répression brutale, le régime n’a pas encore basculé, et son avenir reste incertain.

Israël, qui observe de très près ces développements, ne voit pas forcément dans un effondrement complet du système iranien le scénario le plus probable ni le plus bénéfique. La crainte réside plutôt dans une transition interne où les Gardiens de la Révolution, l’aile la plus rigide du régime, pourraient reprendre l’ascendant en conservant le pouvoir, tout en accueillant une forme d’apaisement économique ou diplomatique.

Un point de tension particulier est la possibilité que les États-Unis, sous l’impulsion du président Donald Trump ou de membres de son entourage, privilégient une voie diplomatique sur le dossier nucléaire, ouvertes à des négociations avec Téhéran. Une telle option pourrait conduire à un allégement voire une levée des sanctions économiques, ce que l’Iran considère comme une victoire politique majeure. Selon ces analyses, si le régime parvient à améliorer sa situation économique tout en conservant sa mainmise politique, les manifestations pourraient s’essouffler, malgré la répression et l’absence de liberté d’information.

Pour Israël, ce scénario est redouté car il marquerait à la fois le maintien d’un régime hostile et une possible réduction de la pression internationale contre ses programmes nucléaire et militaire. Cette perspective, plus qu’un effondrement pur et simple, est perçue comme un risque stratégique majeur pour la sécurité régionale.