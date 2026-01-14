Iran : pourquoi les alliés arabes et Israël freinent l’option militaire américaine (analyse)

Dans une analyse ce mercredi sur i24NEWS, l'analyste politique Daniel Haïk met en lumière un paradoxe stratégique majeur : alors que les menaces de Donald Trump contre l’Iran se multiplient, plusieurs alliés clés des États-Unis au Moyen-Orient s’emploient, en coulisses, à ralentir toute frappe militaire directe.

En première ligne, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces partenaires traditionnels de Washington redoutent avant tout des représailles iraniennes sur leurs propres bases militaires et infrastructures stratégiques. Téhéran a d’ailleurs adressé des mises en garde explicites : toute coopération logistique ou territoriale avec une action américaine pourrait se retourner contre eux. À cette dimension sécuritaire s’ajoute une crainte économique majeure : une attaque contre l’Iran risquerait de provoquer une flambée des prix du pétrole et une déstabilisation régionale aux conséquences difficilement maîtrisables.

Daniel Haïk souligne également l’évolution diplomatique saoudienne. Riyad, engagé depuis plusieurs mois dans une recomposition de ses alliances – notamment avec la Turquie – adopte désormais une posture beaucoup plus prudente vis-à-vis de Washington. L’enthousiasme supposé pour un affaiblissement du régime iranien laisse place à une stratégie de retenue et de temporisation.

Israël, souvent perçu comme le plus favorable à une confrontation directe avec Téhéran, adopte lui aussi une ligne plus nuancée. Selon l’analyste, l’État hébreu insiste sur la nécessité d’une coordination totale avec les États-Unis et exclut toute action militaire massive unilatérale. À la place, Jérusalem privilégierait des options alternatives : cyberattaques, actions clandestines et soutien indirect aux opposants iraniens, des méthodes déjà utilisées par le passé.

Ironie de la situation, note Daniel Haïk : alors qu’en juin dernier les opposants iraniens rejetaient toute frappe extérieure, ils appellent aujourd’hui à une action contre le régime, tandis qu’Israël et les alliés arabes plaident désormais pour la retenue. Un renversement révélateur des équilibres fragiles et des calculs stratégiques qui entourent le dossier iranien.