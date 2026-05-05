Iran : un pouvoir fragmenté et dominé par les Gardiens de la révolution, selon Nasser Etemadi

Le journaliste franco-iranien Nasser Etemadi dresse le portrait d’un régime iranien profondément déstabilisé, où la question centrale n’est plus seulement celle des décisions stratégiques, mais celle du pouvoir lui-même. « Aujourd’hui, on peut dire à la fois que tout le monde est aux commandes… ou plutôt que personne ne l’est réellement », résume-t-il ce mardi soir sur le plateau d'i24NEWS, décrivant une situation de confusion politique au sommet de l’État.

Selon lui, les frappes israélo-américaines du 28 février ont provoqué une véritable « décapitation » du régime, entraînant un vide au sommet sans pour autant déboucher sur un changement de système. Ce paradoxe, explique-t-il, tient en partie à la posture des puissances occidentales, qui continuent de privilégier une logique de statu quo. « On cherche à gérer l’après avec les éléments mêmes de la République islamique », souligne-t-il, y voyant « une erreur stratégique majeure ».

Mais au-delà de l’équilibre externe, c’est la dynamique interne qui inquiète le plus. Nasser Etemadi insiste sur l’existence d’une crise réelle au cœur du pouvoir iranien. « Chacun cherche à démontrer qu’il est le véritable détenteur de l’autorité », explique-t-il, évoquant des luttes internes susceptibles de dégénérer en règlements de comptes, y compris violents.

Dans ce contexte, les Gardiens de la révolution apparaissent comme la force dominante. Malgré un cessez-le-feu officiellement en vigueur, ils poursuivent des frappes de missiles et de drones, signe selon lui d’une volonté d’imposer leur légitimité. « Ce ne sont ni le président Massoud Pezeshkian ni le pouvoir civil qui décident réellement », affirme-t-il.

La diplomatie elle-même, ajoute-t-il, semble encadrée par cette logique de pouvoir militarisé. À ses yeux, les Gardiens de la révolution constituent désormais « le seul pilier cohérent » du régime.

Cette lecture met en lumière un Iran affaibli mais imprévisible, où l’instabilité interne pourrait peser autant que les tensions régionales dans l’évolution du conflit.