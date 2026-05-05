Iran : un pouvoir fragmenté et dominé par les Gardiens de la révolution, selon Nasser Etemadi
Le journaliste décrit un régime iranien plongé dans une crise interne profonde, marqué par un vide au sommet et une prise de contrôle croissante des Gardiens de la révolution.
Le journaliste franco-iranien Nasser Etemadi dresse le portrait d’un régime iranien profondément déstabilisé, où la question centrale n’est plus seulement celle des décisions stratégiques, mais celle du pouvoir lui-même. « Aujourd’hui, on peut dire à la fois que tout le monde est aux commandes… ou plutôt que personne ne l’est réellement », résume-t-il ce mardi soir sur le plateau d'i24NEWS, décrivant une situation de confusion politique au sommet de l’État.
Selon lui, les frappes israélo-américaines du 28 février ont provoqué une véritable « décapitation » du régime, entraînant un vide au sommet sans pour autant déboucher sur un changement de système. Ce paradoxe, explique-t-il, tient en partie à la posture des puissances occidentales, qui continuent de privilégier une logique de statu quo. « On cherche à gérer l’après avec les éléments mêmes de la République islamique », souligne-t-il, y voyant « une erreur stratégique majeure ».
Mais au-delà de l’équilibre externe, c’est la dynamique interne qui inquiète le plus. Nasser Etemadi insiste sur l’existence d’une crise réelle au cœur du pouvoir iranien. « Chacun cherche à démontrer qu’il est le véritable détenteur de l’autorité », explique-t-il, évoquant des luttes internes susceptibles de dégénérer en règlements de comptes, y compris violents.
Dans ce contexte, les Gardiens de la révolution apparaissent comme la force dominante. Malgré un cessez-le-feu officiellement en vigueur, ils poursuivent des frappes de missiles et de drones, signe selon lui d’une volonté d’imposer leur légitimité. « Ce ne sont ni le président Massoud Pezeshkian ni le pouvoir civil qui décident réellement », affirme-t-il.
La diplomatie elle-même, ajoute-t-il, semble encadrée par cette logique de pouvoir militarisé. À ses yeux, les Gardiens de la révolution constituent désormais « le seul pilier cohérent » du régime.
Cette lecture met en lumière un Iran affaibli mais imprévisible, où l’instabilité interne pourrait peser autant que les tensions régionales dans l’évolution du conflit.