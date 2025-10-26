Isaac Attia : "le palestinisme, une idéologie née pour effacer Israël"

Sur le plateau d’i24NEWS, l’historien Isaac Attia a livré une analyse du palestinisme, qu’il décrit non comme une revendication politique, mais comme une idéologie construite, née de la propagande des Frères musulmans et de la machine soviétique. Selon lui, cette idéologie multiforme a été conceptualisée pour remplacer symboliquement le peuple juif et s’imposer comme le « vrai peuple d’Israël ».

Isaac Attia rappelle que cette dynamique ne date pas d’hier : elle remonte à la déclaration Balfour de 1917 et à la réaction virulente du mufti de Jérusalem, qui posait déjà les bases d’un islamo-nazisme refusant toute présence juive entre le Jourdain et la Méditerranée. La conférence de Durban en 2001, explique-t-il, a ensuite fait du palestinisme « le drapeau de toutes les causes perdues » — de l’anticolonialisme à l’anticapitalisme — en le propulsant au rang d’idéologie planétaire.

Aujourd’hui, cette idéologie, loin de s’essouffler, gagne du terrain après chaque guerre ou épisode de violence. Isaac Attia souligne que le 7 octobre 2023 et ses suites ont paradoxalement renforcé la cause palestinienne dans l’opinion mondiale, jusqu’à pousser plusieurs gouvernements à reconnaître un État palestinien.

Pour l’historien, il est urgent de « démonter l’imposture » du palestinisme en révélant ses fondements mensongers et en réaffirmant l’identité juive. Dans son ouvrage collectif soutenu par le ministre Amichai Chikli, il invite à déconstruire les mythes — y compris celui des « 70 vierges » promis aux martyrs — et à comprendre les symboles morbides glorifiant la mort, comme les enterrements mimés en mariages. « Le grand danger, dit-il, c’est de douter de sa propre légitimité face à un imposteur », conclut Isaac Attia, pour qui la connaissance est la première arme contre cette idéologie de substitution.