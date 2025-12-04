Israël–Afrique : un imam togolais porte un message de paix sur i24NEWS

L’imam Hido Mohamed Awali, secrétaire permanent de l’Union musulmane du Togo et imam de la mosquée de la Maison du Hadj, était l’invité ce jeudi soir de La Grande Edition sur i24NEWS. En visite en Israël aux côtés d’une délégation d’imams francophones venus du Bénin, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo, il a livré un témoignage rare et profondément symbolique.

Dès le début de l’entretien, il rappelle que cette présence en Terre sainte n’est pas anodine : « Israël est pour nous Bait al-Maghdis, une terre sacrée. » Il évoque la centralité de la mosquée Al-Aqsa, la tradition prophétique et l’importance spirituelle de venir prier là où Abraham, Moïse ou Jésus—« tous nos prophètes »—ont marché.

Face aux tensions régionales et aux tentatives de « salir l’image d’Israël », l’imam Awali affirme porter avant tout « un message de paix ». Une paix qu’il qualifie de « possible partout dans le monde », à condition « d’écouter l’autre, de respecter la dignité humaine, de pratiquer la justice sociale et surtout de savoir pardonner ». Citant le Coran, il rappelle : « La patience et la prière sont les clés. »

Interrogé sur la perception africaine du conflit à Gaza, il déplore la dépendance médiatique de son continent : « Ce que l’Afrique voit, ce sont les images que l’Europe montre. »

Sur le plan stratégique, il souligne le potentiel énorme du partenariat Israël–Afrique : agriculture, innovation, lutte contre l’extrémisme. « Israël peut apporter beaucoup à l’Afrique », estime-t-il, insistant sur l’importance d’attaquer « l’idée terroriste » par l’éducation.

Enfin, il décrit une visite « spirituelle et fraternelle », destinée à renforcer le dialogue interreligieux et le lien entre les peuples. « La paix n’est pas un mot, c’est un comportement. »