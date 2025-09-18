Israël brille au Mondial du Fromage : la fromagerie Gvinage remporte deux médailles d’or en France

Articles recommandés -

La fromagerie israélienne Gvinage, basée en Galilée, a décroché deux médailles d’or au Mondial du Fromage qui s’est tenu à Tours, en France, marquant une première historique pour Israël dans ce prestigieux concours international.

Invitée sur i24NEWS mercredi soir, la maîtresse fromagère Nomi Richard Stein a exprimé son émotion : « C’est une immense fierté. Nous avons présenté des fromages inspirés des techniques françaises, mais porteurs du terroir israélien ». Elle précise que plus de 3.000 fromages, issus d’une cinquantaine de pays et répartis en 150 catégories, étaient en compétition cette année.

Parmi les créations primées figurent le Brick Baladi, un fromage crémeux aux notes caprines, et le Rombier, inspiré des grands fromages de montagne comme le morbier. Israël a également décroché des médailles d’argent et de bronze. « C’est une belle consécration pour nos producteurs, surtout après des années très difficiles dans le nord du pays », souligne Richardstein, évoquant les évacuations et les défis liés au conflit.

Elle a également salué l’accueil reçu en France, marqué par la discrétion afin d’éviter toute tension diplomatique : « Le jury ne connaissait pas l’origine des fromages. Ce qui comptait, c’était la qualité ». Pour la fromagère, cette victoire illustre le potentiel de l’industrie israélienne : « Israël est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons une qualité de lait exceptionnelle, notamment pour le fromage de chèvre. En combinant cela avec le savoir-faire français, nous créons des arômes uniques ». Une réussite qui, selon elle, pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance internationale des fromages israéliens.