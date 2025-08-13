Israël : des lycéens d’Afoula créent une plateforme de tutorat primée

Articles recommandés -

Face aux perturbations scolaires causées par la pandémie de Covid-19, les grèves d’enseignants et les conflits armés, un groupe de lycéens d’Afoula, dans le nord d’Israël, a lancé une initiative originale : une plateforme de tutorat entre élèves. Leur projet vient de remporter le titre de « Startup de l’année 2025 » lors du concours national Unistream.

« Notre génération a des conditions très difficiles en matière d'éducation… particulièrement ici en Israël, où à la pandémie se sont ajoutées des guerres et des grèves », explique Michael Milshtein sur i24NEWS. Face à cette situation, ces adolescents ont décidé de « prendre leurs responsabilités » et d’offrir un outil conçu par les élèves pour les élèves.

La plateforme combine fonctionnalités éducatives et aspects de réseau social : partage de résumés, système de notation, évaluation des tuteurs les plus fiables et contrôle communautaire des contenus. Les résumés les plus précis obtiennent les meilleures notes, renforçant ainsi la qualité des échanges. L’initiative vise aussi à répondre aux besoins des élèves déplacés par la guerre, souvent isolés dans un nouvel environnement. « Nous espérons qu'à travers la plateforme, ces élèves pourront créer des liens sociaux », affirme-t-il. Après ce succès, les créateurs entendent d’abord développer le projet à l’échelle locale, avant, à terme, de l’ouvrir au monde entier. Un exemple inspirant de résilience et de solidarité scolaire.