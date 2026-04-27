Israël–Émirats : une coopération militaire assumée face à la menace iranienne

La coopération sécuritaire entre Israël et les Émirats arabes unis franchit un nouveau cap dans un contexte régional sous tension. Interrogé sur les frappes iraniennes visant les Émirats, Gérard Vespierre, chercheur-associé, estime que ces attaques relèvent d’une logique stratégique anticipée : Téhéran, s’attendant à un affrontement avec Israël et potentiellement avec les États-Unis, aurait préparé en amont une liste de cibles dans le Golfe, notamment en raison de la présence militaire américaine dans la région.

Dans ce cadre, l’assistance israélienne aux Émirats s’inscrit, selon lui, dans une dynamique cohérente avec les accords d’Abraham. Le déploiement de systèmes de défense antimissile et la présence de techniciens militaires israéliens sur le sol émirati marquent une évolution significative, mais logique. « Ces accords ont déjà instauré une coopération étroite dans les domaines sécuritaire et technologique », souligne-t-il, rappelant que ces liens ne sont pas nouveaux mais s’intensifient désormais sur le plan opérationnel.

Contrairement à certaines inquiétudes, Gérard Vespierre ne considère pas que cette coopération expose davantage les Émirats à des représailles iraniennes. Il insiste sur le caractère strictement défensif des systèmes déployés, tels que le Dôme de fer, qui ne visent pas le territoire iranien mais permettent de protéger les infrastructures et les populations. « Il ne s’agit pas d’une escalade offensive, mais d’un dispositif de protection », analyse-t-il.

Au-delà de cette coopération bilatérale, cette évolution pourrait préfigurer une transformation plus large de la sécurité régionale. Si le régime iranien se maintient, une coordination accrue des systèmes de défense entre plusieurs pays du Moyen-Orient pourrait émerger, notamment face à la menace croissante des drones et des missiles à courte portée.

En filigrane, Gérard Vespierre pose une question centrale : la durabilité du régime iranien lui-même. Selon lui, l’évolution du paysage sécuritaire dépendra largement de cette variable, entre chute éventuelle du régime et consolidation d’une architecture défensive régionale face à une menace persistante.