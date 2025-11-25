Israël–États-Unis : Emmanuel Navon alerte sur une dépendance militaire devenue problématique

Invité sur i24NEWS, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, a livré une analyse approfondie de la relation stratégique entre Israël et les États-Unis, une alliance qui repose depuis des décennies sur un soutien militaire massif de Washington. Selon lui, cette coopération reste essentielle, mais elle est devenue au fil du temps un facteur de dépendance dangereuse pour l’État hébreu.

Emmanuel Navon rappelle que cette relation remonte à la fin des années 1960 et s’est intensifiée après les accords de Camp David. L’aide américaine — des milliards de dollars consacrés exclusivement à l’industrie de défense américaine — n’a jamais été un acte de charité, mais un partenariat stratégique profitable aux deux parties. Pourtant, les réalités actuelles changent la donne.

« Israël d’aujourd’hui n’est plus l’Israël de 1979 », souligne-t-il, en référence à la puissance économique désormais atteinte par le pays. La guerre « sur sept fronts » a également mis en lumière une dépendance opérationnelle directe à l’armement américain, qui pourrait devenir un talon d’Achille : « Si le président Biden avait voulu nous couper les vivres, il l’aurait pu. »

Face à une aile démocrate de plus en plus hostile et influente, Israël doit anticiper : « Ce n’est pas un scénario impossible que les démocrates reviennent au pouvoir. Il faut s’y préparer. » De surcroît, la livraison récente d’avions F-35 à l’Arabie saoudite remet en question l’avantage stratégique israélien dans la région.

Par ailleurs, Emmanuel Navon estime que le moment est venu de repenser la relation militaire, de manière « progressive mais profonde », pour maintenir une alliance forte sans dépendance excessive. Israël doit renforcer sa capacité de production nationale et envisager une autonomie stratégique accrue.

Une redéfinition indispensable, conclut-il, pour garantir la sécurité et la supériorité régionale d’Israël à long terme.