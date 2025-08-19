Israël face à l’Australie : "Nous voyons une érosion des relations bilatérales" (ambassadeur)

Articles recommandés -

Les relations entre Israël et l’Australie traversent une zone de turbulences inédites. Invité sur i24NEWS, l’ambassadeur d’Israël à Canberra, Amir Maïmon, a dénoncé une « période sans précédent » dans les relations bilatérales, fragilisées depuis l’arrivée au pouvoir des travaillistes australiens.

Historiquement, l’Australie fut l’un des premiers pays à reconnaître l’État d’Israël, en 1948, et les deux nations ont longtemps entretenu des relations solides. Mais, selon Maïmon, un tournant s’opère : « Depuis l’arrivée des travaillistes au pouvoir, nous voyons une érosion des relations bilatérales. » Cette détérioration s’est traduite par des déclarations critiques, des votes aux instances internationales, la reconnaissance d’un État palestinien, et tout récemment par l’annulation du visa du député Simcha Rotman, quelques heures avant son vol.

En réaction, le ministère israélien des Affaires étrangères a adopté des mesures de rétorsion, dont l’annulation de visas pour trois diplomates australiens et un examen plus strict des demandes futures. Canberra a rejeté ces décisions, estimant qu’elles accentueraient l’isolement d’Israël.

Amir Maïmon a toutefois rappelé que son pays avait « multiplié les efforts » pour convaincre l’Australie de renoncer à cette reconnaissance, en engageant un dialogue constant avec ses responsables politiques. Mais pour lui, la décision australienne n’était qu’une question de temps : « La question n’a jamais été de savoir si l’Australie reconnaîtrait un État palestinien, mais quand. »

Ce durcissement reflète, selon l’ambassadeur, un mélange d’idéologie travailliste et de pressions internationales. La France et le Royaume-Uni ayant déjà annoncé leur intention, Canberra s’inscrirait dans une dynamique occidentale plus large. Israël, désormais, s’interroge sur l’ampleur des conséquences diplomatiques à venir.