Israël face aux Houthis : "Les menaces doivent être prises au sérieux" selon Edmund Fitton-Brown

L’ancien coordinateur du comité de sanctions de l’ONU contre Al-Qaïda et Daesh, Edmund Fitton-Brown, a analysé lundi soir sur i24NEWS la menace que représentent les Houthis pour Israël. Selon lui, il serait une erreur de sous-estimer leurs capacités.

« Les Houthis sont très agressifs, persistants, et savent adapter leurs moyens d’attaque », a-t-il expliqué. Si leurs frappes directes sur Israël, notamment par drones et missiles, ont montré des limites opérationnelles, ils se sont révélés bien plus efficaces en mer Rouge, où leurs attaques contre la navigation internationale perturbent l’ensemble du trafic maritime. « Ce danger dépasse Israël et touche tous les flux navals de la région », a-t-il insisté.

Interrogé sur la stratégie israélienne consistant à cibler les dirigeants houthis, Fitton-Brown estime que l’opération d’envergure qui a éliminé le Premier ministre de l’entité houthie et plusieurs ministres a constitué un « véritable choc » pour le mouvement. Mais il nuance : « Les frappes israéliennes ont eu un impact limité, sans réel effet de dissuasion. Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont eux-mêmes échoué à neutraliser la détermination des Houthis. » Selon lui, Israël devrait « tenter quelque chose de nouveau » face à ce groupe soutenu par l’Iran. La question reste ouverte : ces pertes pousseront-elles les Houthis à réduire leurs agressions sans perdre la face, ou au contraire à renforcer leur détermination malgré des moyens restreints ? Pour Fitton-Brown, une certitude demeure : « Les menaces houthies doivent être prises très au sérieux. »