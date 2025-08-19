Israël : l’association GAL au service des rescapés de la Shoah

Articles recommandés -

En Israël, plus de 120 000 rescapés de la Shoah, aujourd’hui âgés de plus de 80 ans, vivent encore. Beaucoup d’entre eux se trouvent dans une grande précarité, obligés parfois de choisir entre nourriture et médicaments. Face à cette situation, l’association GAL, fondée par Aline Gutelman, s’est donnée pour mission de leur venir en aide.

Créée en 2019 mais issue d’un engagement plus ancien, l’association est née d’un constat douloureux. « Nous nous sommes aperçus que certains rescapés vivaient dans des conditions misérables. Nous avons décidé d’apporter notre pierre à l’édifice », explique Aline Gutelman, arrivée en Israël en 2012.

Concrètement, GAL contacte les municipalités pour obtenir la liste des survivants les plus vulnérables. L’association leur fournit ensuite des cartes Mazone, sortes de cartes de paiement utilisables dans la majorité des supermarchés. Celles-ci permettent aux bénéficiaires d’acheter en toute autonomie ce dont ils ont besoin, en priorité de la nourriture. « Grâce à ces cartes, ils peuvent s’offrir ce qui leur manque », souligne la fondatrice. L’association, composée exclusivement de bénévoles, fonctionne uniquement grâce aux dons. Pour financer ses actions, elle organise régulièrement des événements. Le prochain aura lieu le 5 septembre au théâtre Habima de Tel-Aviv, avec la projection d’un documentaire consacré à l’opération Moïse, le vaste sauvetage de 8 000 Juifs éthiopiens en 1984-1985. Aline Gutelman et son époux avaient participé à cette mission humanitaire historique grâce à leur compagnie aérienne, sollicitée à l’époque par le Mossad.

En mêlant mémoire, solidarité et action concrète, GAL se bat pour que les derniers survivants de la Shoah vivent leurs dernières années dans la dignité. « Ils ont tout enduré, ils ont reconstruit leur vie en Israël. Notre devoir est de ne pas les laisser seuls face à la misère », conclut Aline Gutelman.