Israël : le consulat général de France lance une chaîne WhatsApp

Le consulat général de France à Tel-Aviv renforce sa communication avec les ressortissants français en Israël. Invité de l'émission Ça se débat, le consul général Matthieu Clouvel-Gervaiseau a présenté une nouvelle chaîne WhatsApp destinée à diffuser rapidement des informations pratiques, administratives et sécuritaires aux Français vivant ou séjournant dans le pays.

L'objectif est de s'adapter aux nouveaux usages de communication. « De 18 à 98 ans, tout le monde utilise WhatsApp », souligne le diplomate, estimant que les courriels et les sites internet ne permettent plus de toucher efficacement le public. Grâce à ce nouveau canal, le consulat pourra transmettre des messages courts, en français et en hébreu, portant aussi bien sur les alertes de sécurité que sur les démarches administratives.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte particulier. Depuis les attaques du 7 octobre 2023, Israël traverse une succession de crises sécuritaires. Le consulat a constaté qu'un outil de communication instantané était devenu indispensable pour informer rapidement les quelque 230 000 Français résidant en Israël, mais aussi les dizaines de milliers de touristes, d'hommes et de femmes d'affaires français présents dans le pays.

La chaîne permettra notamment de diffuser des informations sur le renouvellement des passeports, les livrets de famille, les certificats de vie, les élections françaises, les procédures consulaires ou encore les consignes de sécurité en cas de crise.

Matthieu Clouvel-Gervaiseau insiste également sur un autre objectif : rapprocher les usagers de leur administration. « Le service public à la française est gratuit, simple et réactif », rappelle-t-il, invitant les Français à privilégier les informations officielles du consulat plutôt que de recourir à des intermédiaires parfois payants.

Avec cette nouvelle chaîne WhatsApp, la représentation française en Israël entend offrir un service plus moderne, plus réactif et mieux adapté aux habitudes numériques de la communauté française.