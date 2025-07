Israël mobilise une aide vitale pour les Druzes de Soueida en Syrie

Articles recommandés -

Arié Lévy, président de Sauveteurs Sans Frontières, a détaillé sur i24NEWS l’opération d’acheminement d’une aide humanitaire cruciale aux Druzes de Soueida, en Syrie, via le chef spirituel druze israélien Muwaffaq Tarif. Une tonne et demie de matériel médical, principalement des antibiotiques et des médicaments pour le diabète ou les maladies cardiaques, a été livrée pour pallier les pénuries dans une région ravagée par les violences. « La situation est très grave », a-t-il déclaré, soulignant que l’hôpital de Soueida, où la majorité des médecins ont été assassinés par des djihadistes, manque cruellement de ressources.

Arié Lévy a révélé un système innovant de consultations médicales par liaison satellitaire, reliant les médecins survivants de Soueida à des spécialistes israéliens, notamment à l’hôpital Hadassah de Jérusalem. « Trois consultations ont déjà sauvé des vies », a-t-il affirmé, saluant l’implication du Dr Saab, chef des urgences. Cette initiative s’appuie sur la solidarité avec les Druzes syriens, liés par un « pacte de sang » avec Israël, où 150 000 Druzes servent dans Tsahal. Malgré la perte de deux secouristes vendredi, M. Lévy reste en contact avec cinq autres sur place. Cette aide, triée pour répondre aux besoins précis des cinq centres médicaux de Soueida, incarne l’engagement d’Israël à soutenir ses alliés druzes face à une crise humanitaire dévastatrice.