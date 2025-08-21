Israël passe à l’offensive sur le terrain de la communication internationale

Articles recommandés -

Hen Feder, porte-parole de l’Ambassade d’Israël en France, a expliqué ce jeudi la nouvelle stratégie de l’État hébreu pour contrer ce qu’il appelle les « narratifs dangereux » véhiculés contre Israël à travers le monde. Selon lui, il ne s’agit pas d’une réaction de dernière minute, mais d’une campagne structurée, dotée d’un budget lancé dès janvier et qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année.

L’objectif est clair : rétablir ce que les autorités israéliennes considèrent comme la vérité face aux « mensonges et à la propagande du Hamas qui trouvent un écho en Occident ». Pour cela, Israël compte mobiliser tous les outils de communication, en particulier les réseaux sociaux, mais aussi les visites ciblées d’influenceurs, de journalistes, d’élus ou encore de dirigeants étrangers.

Ces délégations seront accueillies en Israël avec des programmes personnalisés afin de leur permettre de constater directement la situation sur le terrain. Hen Feder cite notamment l’exemple du point de passage de Kerem Shalom, où l’aide humanitaire transite massivement malgré les accusations de famine relayées par les ennemis d’Israël.

Pour le porte-parole, cette campagne doit être à la fois défensive et offensive. Israël veut désormais « être partout » : répondre aux accusations lorsqu’il le faut, mais aussi prendre l’initiative pour montrer une autre image du pays et de ses actions.