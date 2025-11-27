Israël sur le point d’accueillir Wizz Air, opportunité ou menace? : l'analyse de Gilles Bellaïche

Alors que les négociations s’accélèrent pour l’ouverture d’une base Wizz Air en Israël, l’expert Gilles Bellaïche, président du groupe Financial Partners, analyse ce tournant majeur pour le secteur aérien israélien. Selon lui, l’arrivée de la compagnie hongroise low-cost pourrait profondément remodeler le paysage du transport aérien, au bénéfice direct des voyageurs.

Pour Bellaïche, le contexte est favorable : « Israël redevient attractif touristiquement. Les Israéliens font partie du top 10 mondial de la propension à voyager. » Après deux années de guerre et de restrictions, le pays enregistre un rebond spectaculaire du trafic : +20 % sur les neuf premiers mois de 2025, avec une projection à +30 % d’ici la fin de l’année. En 2024, 14,5 millions de passagers avaient déjà transité par le pays.

Mais cette dynamique met sous pression les compagnies nationales. El Al, Arkia et Israir détiennent 66 % du marché et redoutent la concurrence d’un acteur agressif comme Wizz Air, alors que le low-cost ne représente aujourd’hui que 10 % du marché israélien – moitié moins que dans les pays occidentaux. Difficile pour ces compagnies de plaider la fragilité économique, souligne Gilles Bellaïche : « El Al a réalisé 145 millions de dollars de profits l’année dernière, et 97,4 % de son budget sécurité est financé par l’État. »

Pour l’expert, la bataille est désormais commerciale : un milliard d’euros d’investissements potentiels et 50 nouvelles routes seraient en jeu avec l’arrivée de Wizz Air. « Les voyageurs israéliens veulent voyager plus et moins cher. Tout le reste n’est que négociation », tranche Bellaïche, convaincu qu’un accord finira par être trouvé.