Itamar Marcus : "L’Autorité palestinienne n’a jamais abandonné la voie du terrorisme"

Le directeur de Palestinian Media Watch, Itamar Marcus, a livré un diagnostic sur la société palestinienne et le rôle central joué, selon lui, par l’Autorité palestinienne (AP) dans la perpétuation de l’idéologie de la violence. Interrogé sur l’éducation dispensée dans les territoires, Itamar Marcus affirme que Ramallah « n’a jamais abandonné la voie du terrorisme » et continue de diffuser, dans ses manuels comme dans ses programmes parascolaires, un discours niant la légitimité de l’existence d’Israël.

Selon lui, tous les supports éducatifs – brochures, activités culturelles, messages officiels – transmettent aux enfants l’idée qu’Israël serait un « corps étranger implanté par les puissances coloniales pour se débarrasser des Juifs ». Une vision qui, dit-il, nourrit la conviction que « se battre contre les Israéliens est un droit légitime ».

Itamar Marcus rappelle également que, malgré des années de pressions occidentales, l’AP n’a jamais cessé de verser des salaires aux terroristes emprisonnés. « Depuis 2019, les fonctionnaires ne reçoivent plus leur salaire complet faute d’argent, mais 350 millions de dollars continuent d’être alloués chaque année aux prisonniers », dénonce-t-il, qualifiant cette politique de « folie absolue ».

Sur l’attitude de la population, les constats sont tout aussi inquiétants. Il cite un récent sondage montrant que 69 % des Palestiniens de Cisjordanie jugent “juste” l’attaque du 7 octobre, malgré les dizaines de milliers de morts revendiqués côté palestinien. « On n’a pas avec qui parler, ni au niveau des dirigeants, ni au sein de la population », conclut-il.