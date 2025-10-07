"J’ai tout réappris" : le combat d’Inon, soldat israélien grièvement blessé à Gaza

Blessé lors d’une explosion à Gaza en décembre 2023, Inon, jeune soldat de 22 ans, a survécu à de graves hémorragies cérébrales et à deux mois de coma. Sur i24NEWS, il raconte son long combat pour réapprendre à parler, marcher et vivre. Grâce à une rééducation acharnée et au soutien de l’association Bélev Ehad, il a retrouvé son autonomie et le sourire.

« À 20 ans, j’ai dû réapprendre à manger avec une fourchette », confie-t-il avec pudeur. Son optimisme et sa persévérance inspirent tous ceux qui l’entourent. Aujourd’hui, Inon rêve d’un avenir tourné vers les autres — une façon, dit-il, de “rendre un peu de tout ce qu’il a reçu.”