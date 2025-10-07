"J’ai vu la mort en face" : le témoignage de Din Tessler, rescapé du 7 octobre

Din Tessler se souvient de chaque seconde de ce 7 octobre 2023, jour où sa vie a basculé. Alors qu’il se cache dans un champ, son téléphone s’éteint. « Je me suis senti complètement impuissant. Personne ne savait où j’étais et personne ne saurait me trouver », raconte-t-il. Autour de lui, les terroristes du Hamas passent à quelques mètres. « J’ai vu la mort en face. »

Pendant des heures, Din reste immobile, caché dans les cactus, sans eau, sans nourriture, sous la chaleur étouffante. À plusieurs reprises, il croit entendre la police, mais les voix ont un accent arabe. La peur est constante : « Je ne savais pas si c’étaient des policiers ou des terroristes. »

À la tombée de la nuit, il décide de fuir. « J’ai commencé à courir, les balles sifflaient autour de moi. J’ai vu des corps, des voitures brûlées… » Puis, apercevant un véhicule, il crie Shema Israël et se jette vers lui — c’était l’armée. Il est sauvé.

Aujourd’hui, Din Tessler témoigne inlassablement dans le monde entier. « Je parle pour ceux qui ne peuvent plus parler », confie-t-il. Pour lui, raconter n’est pas seulement un devoir de mémoire, mais aussi une thérapie : « Parler du traumatisme, c’est la seule manière d’empêcher qu’il détruise de nouveau. »