"Je n’ai pas pu la protéger" : le combat d’un père pour la vérité sur la mort de sa fille Rony Eshel

Sur la base de Nahal Oz, là où sa fille Rony a trouvé la mort le 7 octobre 2023, Eyal Eshel raconte, deux ans plus tard, la tragédie et son combat pour la vérité.

Rony, 19 ans, faisait partie des sentinelles de Tsahal, ces jeunes femmes chargées de surveiller Gaza depuis un poste de commandement ultramoderne. Le matin de l’attaque, à 6h10, les terroristes du Hamas ont pris la base d’assaut. Le poste a été incendié, et les soldats, piégées à l’intérieur, ont péri brûlées vives.

Rony avait prévenu ses parents quelques jours plus tôt : « Ils savent tout sur nous. Après les fêtes, il y aura une incursion. » Son père lui avait répondu avec confiance : « L’armée est la plus forte du monde. » Une confiance brisée depuis.

Eyal décrit un système défaillant : absence de réaction malgré les signaux, communications verrouillées, officiers ayant fui, portes restées closes. Il affirme qu’un simple ordre aurait pu sauver des vies.

Aujourd’hui, il se bat pour la création d’une commission d’enquête et la reconnaissance des responsabilités politiques et militaires. « Nous avons confié nos filles à l’armée, et elles ont été abandonnées », dit-il, la voix brisée.

Son deuil reste suspendu : « Je ne pourrai commencer à pleurer Rony que lorsque j’aurai les réponses. »

Son combat, répète-t-il, vise à ce que plus jamais un soldat ne soit sacrifié par négligence.