"Je suis fier d'avoir invité Jordan Bardella", déclare Amichai Chiki, ministre de la Diaspora

Invité sur i24NEWS jeudi soir, le ministre israélien de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme Amichai Chikli a tenu un discours offensif à l’égard de l’opposition politique et a multiplié les avertissements sur les menaces sécuritaires pesant sur Israël, tant au niveau régional qu’international.

Revenant sur la coalition formée en 2021 par Naftali Bennett, Chikli a revendiqué son refus d’y participer. « Ce qu’a fait Bennett est peut-être la plus grande fraude de l’histoire de la politique israélienne », a-t-il affirmé, qualifiant l’ancien Premier ministre d’« opportuniste » et de « narcissique ». Selon lui, Bennett « dira tout et son contraire pour revenir au pouvoir » et n’est « pas quelqu’un de confiance ».

« Il a promis qu’il ne gouvernerait pas avec la gauche, qu’il ne s’assiérait pas avec certains partis, et finalement il a fait exactement l’inverse », a insisté le ministre, ajoutant : « Je suis heureux d’avoir pris cette décision. C’était l’une des plus importantes de ma vie. »

Interrogé sur l’influence du Qatar et les accusations visant l’entourage du Premier ministre, Chikli a dénoncé ce qu’il considère comme une instrumentalisation politique. « La gauche essaie de prendre un échec administratif et de le rejeter sur le Premier ministre », a-t-il déclaré. « Dire que le Premier ministre était impliqué est faux. Il faut séparer les faits des attaques politiques. »

Il a toutefois reconnu une défaillance : « Dès qu’il a été dit que cette personne, Eli Feldstein, n’était pas habilitée à accéder à des zones sensibles, cela aurait dû être respecté. Ne pas le faire, même en temps de guerre, est un échec administratif. »

Sur le plan régional, Amichai Chikli a dressé un tableau alarmant de la Turquie d’Erdogan. « Nous ne sommes pas assez conscients de la menace », a-t-il averti. « Quand Erdogan compare Netanyahou à Hitler et dit vouloir atteindre Jérusalem, il faut le croire. Une des leçons du 7 octobre, c’est qu’il faut écouter nos ennemis quand ils disent ce qu’ils veulent faire. »

Il a qualifié la rhétorique turque de « violente, agressive et antisémite », estimant qu’« on ne peut pas être un partenaire occidental respectable tout en soutenant le Hamas ».

Concernant la Syrie, le ministre a insisté sur la nécessité de maintenir une posture ferme. « Préserver la zone tampon est une décision courageuse et essentielle », a-t-il déclaré. « Nous devons être prêts à faire face à toute menace, et ne plus jamais être pris au dépourvu comme le 7 octobre. »

En tant que ministre de la Diaspora, Chikli a également justifié ses contacts avec des responsables politiques européens d'extrême droite comme Jordan, tout en critiquant Emmanuel Macron avec virulence. "Macron est un dirigeant faible et hypocrite, je n'ai pas de mots pour dire tout le mépris que j'ai pour lui", a lancé le ministre. "Jordan Bardella, au contraire, a le courage de dénoncer l'islam radical et de se tenir aux côtés d'Israël. Je suis fier de l'avoir invité." «

En Occident", a-t-il poursuivi, il y a une incapacité à nommer la menace de l’islam radical », a-t-il affirmé. « L’Europe est en train de se perdre. »

S’adressant aux Juifs de diaspora, il a lancé un message clair : « Préservez votre identité, soyez fiers de ce que vous êtes. Et bien sûr, venez en Israël. »

Enfin, interrogé sur ses ambitions personnelles, Amichai Chikli a tenu à se démarquer des luttes de pouvoir. « Il ne faut pas se presser ni transformer une fonction en rêve personnel », a-t-il conclu. « Ce qui compte, c’est la mission pour le peuple et pour la terre. Le reste viendra ou ne viendra pas. »