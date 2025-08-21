"Je suis juive et noire, ne me dites pas qui pleurer !" : le cri du cœur de l'artiste Laetitia sur i24NEWS

Articles recommandés -

Son témoignage a ému et fait le tour des réseaux sociaux. Invitée jeudi soir sur i24NEWS, l’artiste Laetitia est revenue sur la vidéo devenue virale qu’elle a publiée sur Instagram. Dans ce manifeste, elle proclame son identité plurielle — femme, noire et juive — et refuse qu’on l’enferme dans une case ou qu’on lui dicte sa solidarité.

« Ma mère est tunisienne d’Afrique du Nord, mon père est noir et musulman d’Afrique de l’Ouest. Mais j’ai grandi dans la culture juive de ma mère et auprès de mes grands-parents », raconte-t-elle. Depuis deux ans, dit-elle, elle est bouleversée par certaines positions de la communauté noire, notamment aux États-Unis, « souvent très hostiles à Israël ».

Pour Laetitia, l’urgence est de rappeler ce qui unit. Elle souligne l’histoire commune des Juifs et des Noirs dans la lutte contre le racisme et l’apartheid : « Il faut se rappeler tout ce qui nous rassemble. Historiquement, Juifs et Noirs ont marché main dans la main. Ces liens-là, on les oublie sous le bruit des discours qui divisent. » Son inspiration lui est venue d’une interview du rappeur Asap Rocky évoquant l’engagement de Peggy Guggenheim après la ségrégation, mais aussi de ses lectures : Nelson Mandela, Billie Holiday, Sammy Davis Jr, Louis Armstrong. « Je me suis dit : il y a urgence à rappeler cette histoire-là. Elle est annihilée par un discours très bruyant. » La vidéo de Laetitia a rencontré un écho bien au-delà de la communauté juive. « Je n’attendais pas un tel succès. Chacun a retrouvé un peu de soi à l’intérieur. Les gens ont besoin de discours qui rassemblent, on en a assez des discours qui divisent. » Dans un contexte social et géopolitique tendu, elle insiste : « L’antisémitisme, c’est du racisme. Tout est totalement lié. » Elle dénonce en particulier le sentiment de mise à l’écart de la communauté juive dans les débats humanistes : « Depuis deux ans, la communauté juive du monde entier est mise à l’écart, même des grands discours de gauche. » Pour conclure, Laetitia assume son identité multiple : « Je suis femme, noire et juive. Autant vous dire que je suis sur tous les fronts. »