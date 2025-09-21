Jean-Marc Albert : "reconnaître un État palestinien revient à légitimer la création d'un État islamique"

Articles recommandés -

Invité du Prime ce dimanche soir, l’historien Jean-Marc Albert a livré une analyse de la décision de la France de reconnaître officiellement l’État palestinien. Selon lui, cette démarche est « unilatérale et précipitée », puisqu’elle n’est assortie d’aucune condition préalable, contrairement à la motion de 2014 qui prévoyait plusieurs garanties.

Jean-Marc Albert rappelle qu’aucun engagement n’a été pris concernant le désarmement du Hamas, la réforme de l’Autorité palestinienne ou la tenue d’élections libres. « Même ceux qui revendiquent un territoire doivent d’abord le contrôler et reconnaître l’État d’Israël, ce qui est loin d’être le cas », souligne-t-il. Il s’inquiète également du recul de l’Arabie saoudite, pourtant co-initiatrice de la démarche, signe selon lui d’un processus fragilisé.

Revenant sur l’histoire, l’historien rappelle que la politique arabe de la France a pris un tournant sous De Gaulle en 1967, mais que la situation a profondément changé depuis. « Avec la victoire du Hamas sur le Fatah en 2007, la question palestinienne s’est confessionnalisée, la dimension religieuse prenant le pas sur la politique », explique-t-il.

Pour Jean-Marc Albert, reconnaître aujourd’hui un État palestinien revient à légitimer la création d’un État islamique, dominé par le Hamas. Il alerte enfin sur le slogan « du Jourdain à la mer », devenu, selon lui, le symbole d’un projet qui nie l’existence même d’Israël. « La paix et la sécurité doivent précéder la création d’un État palestinien, et non l’inverse », conclut-il, appelant à la prudence face à une décision aux conséquences potentiellement explosives.