Jean-Yves Camus : le Rassemblement national prend ses distances avec Trump à l’approche de la présidentielle

À l’approche de l’élection présidentielle, le Rassemblement national opère un repositionnement stratégique vis-à-vis de Donald Trump. Invité à analyser cette évolution, le politologue Jean-Yves Camus souligne un mouvement de prise de distance assumé par Jordan Bardella et Marine Le Pen, motivé avant tout par des considérations électorales.

Selon lui, la priorité du RN reste de poursuivre sa stratégie de « dédiabolisation », encore inachevée, notamment auprès des catégories socioprofessionnelles supérieures et des milieux économiques. Or, l’imprévisibilité de Donald Trump constitue un handicap. « Qui de plus imprévisible que Donald Trump ? », interroge-t-il, pointant un dirigeant capable de « se contredire dans la même journée », ce qui complique toute association politique durable.

Ce repositionnement s’explique également par une divergence de fond sur la politique étrangère. Le RN pensait trouver en Trump un allié isolationniste ; il découvre un président « hyper-interventionniste », notamment dans le dossier iranien, en décalage avec la tradition souverainiste et prudente du parti français. Comme l’avait déjà souligné Marine Le Pen, « c’est un patriote américain », dont les intérêts peuvent diverger de ceux de la France.

Jean-Yves Camus rappelle que le RN ne s’inscrit pas dans une logique atlantiste classique. Héritier d’une tradition politique française marquée par le gaullisme, il s’inscrit dans une méfiance structurelle vis-à-vis de l’OTAN et de l’influence américaine. Cette ligne vise aussi à capter un électorat sensible aux thèses souverainistes, voire anti-américaines, dans un paysage politique où cette sensibilité dépasse largement le seul cadre du RN.

Enfin, un tournant s’est opéré avec les déclarations de Donald Trump sur une éventuelle acquisition du Groenland. Cette position a suscité des réactions hostiles au sein même des partis nationalistes européens, y compris proches du RN. Pour Jean-Yves Camus, cela illustre une contradiction majeure : ces formations, profondément attachées à la souveraineté nationale, ne peuvent accepter les ambitions territoriales d’une puissance étrangère sur un territoire européen.

Au final, le RN cherche à affirmer une ligne indépendante, conciliant souveraineté nationale et crédibilité électorale, dans un contexte international marqué par des incertitudes croissantes.