Jérôme Guedj en Israël : « Il faut rétablir le courage de la nuance »

En déplacement en Israël, le député socialiste de l’Essonne et candidat à la présidentielle, a réaffirmé son attachement à la solution à deux États, qu’il présente comme l’héritage historique de la gauche française.

« Je suis fidèle à la position de la gauche française, celle que François Mitterrand a défendue à la Knesset en 1982 », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que cette perspective apparaît aujourd’hui plus lointaine que jamais.

Selon lui, une partie de la gauche française s’est éloignée de cette approche en privilégiant des « positions campistes » plutôt que la recherche de compromis politiques.

Questionné sur les divisions au sein de la gauche et sur le meeting récemment organisé par Jean-Luc Mélenchon, Jérôme Guedj a assumé ses différences avec le leader de La France insoumise.

« Jean-Luc Mélenchon a dédié son meeting aux Palestiniens, moi je l'aurais dédié à la paix », a-t-il affirmé.

Le député reconnaît que cette position lui vaut régulièrement des critiques venant de camps opposés.

« J’ai été traité de sale sioniste par certains et de sale gauchiste par d’autres », a-t-il confié, estimant néanmoins qu’il est nécessaire de maintenir une position équilibrée entre le droit à la sécurité d’Israël et la reconnaissance des droits nationaux palestiniens.

Jérôme Guedj est également revenu sur sa rupture avec la NUPES après les attaques du 7 octobre 2023.

« J’ai été le premier à dire que la NUPES était finie », a-t-il rappelé, évoquant son désaccord avec les réactions de La France insoumise dans les heures ayant suivi l’attaque du Hamas.

L’élu socialiste affirme aujourd’hui vouloir reconstruire un espace politique qu’il qualifie de « gauche républicaine, digne et crédible », aux côtés notamment de Raphaël Glucksmann.

Selon lui, l’absence d’une telle offre politique ouvrirait la voie à une confrontation entre les extrêmes lors de la prochaine élection présidentielle.

« Le droit à la sécurité d’Israël n’est pas négociable »

Au cours de son déplacement, Jérôme Guedj a également tenu à rappeler son attachement à la sécurité de l’État hébreu.

« Ce matin, comme beaucoup d’Israéliens, j’ai été réveillé par les alarmes », a-t-il raconté après avoir passé une partie de la matinée dans un abri à Tel-Aviv.

« Le droit à la sécurité d’Israël n’est pas négociable », a-t-il insisté.

Dans le même temps, le député socialiste s’est montré très critique envers le gouvernement de Benjamin Netanyahou, tout en prenant soin de distinguer son opposition à la politique menée par l’exécutif israélien de son soutien au droit d’Israël à exister et à se défendre.

Après une visite dans le sud de la "Cisjordanie", Jérôme Guedj a également dénoncé ce qu’il décrit comme des actes de harcèlement commis par certains "colons israéliens" ainsi qu’un manque de protection des populations palestiniennes.

« L’annexion en Cisjordanie est l’adversaire premier de la solution pacifique que j’appelle de mes vœux », a-t-il déclaré.

Pour autant, il rejette les comparaisons extrêmes visant Israël.

« Israël n’est pas l’État nazifié que certains veulent décrire », a-t-il affirmé.

Selon lui, l’avenir de la région passe nécessairement par la reconnaissance simultanée du droit à la sécurité d’Israël et du droit à l’autodétermination des Palestiniens.

« Il faut maintenir cette bougie allumée », a conclu le député socialiste, convaincu que seule une solution politique permettra de sortir durablement du conflit.