Joël Kotek : "La Belgique vit une véritable palestinisation de sa vie politique"

Joël Kotek, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles (ULB), a livré une analyse sans concession de la position belge sur la reconnaissance d’un État palestinien. Selon lui, la Belgique n’a pas simplement suivi une tendance internationale, mais a agi sous la pression conjuguée du politique, des médias et d’une évolution profonde de sa société.

Joel Kotek parle d’une « palestinisation de la vie politique belge », soulignant que la majorité des partis, à l’exception des libéraux et du parti du Premier ministre, affichent désormais des positions plus favorables à la Palestine qu’à Israël. Cette dynamique, dit-il, est alimentée par plusieurs facteurs. D’abord, un antisémitisme résiduel, présent aussi bien à l’extrême gauche qu’à l’extrême droite. Ensuite, ce qu’il appelle un antisémitisme secondaire, nourri par une culpabilité persistante liée à la Shoah. Enfin, un antisémitisme de calcul, lié à la pression démographique : à Bruxelles, l’islam est devenu la première religion dans les écoles, incitant les partis du centre et de la gauche à courtiser cet électorat.

Joël Kotek rappelle aussi l’héritage catholique européen : des pays comme l’Espagne, l’Irlande, la Slovénie ou la Belgique, marqués par cette tradition, se montrent souvent plus critiques à l’égard d’Israël. Ce cocktail, selon lui, forme une « tempête parfaite » qui pousse la Belgique vers un alignement croissant avec la cause palestinienne.