Joël Rubinfeld craint un exode massif de la communauté juive en Belgique

Invité sur i24NEWS, Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme (LBCA), a réagi aux récentes tensions diplomatiques entre Israël et la Belgique, sur fond de reconnaissance partielle de l'État palestinien. Selon lui, la situation résulte avant tout de la composition politique complexe du gouvernement belge.

« En Belgique, il y a une coalition de cinq partis. Deux d’entre eux s’opposent aux sanctions contre Israël, tandis que trois autres, plus petits mais indispensables à la majorité, sont de fervents soutiens de la cause palestinienne, voire, pour certains, des ventriloques du Hamas », a-t-il expliqué.

Joel Rubinfeld a insisté sur le fait que la reconnaissance annoncée par Bruxelles reste conditionnelle : « Ce n’est pas une véritable reconnaissance pour l’instant. Le roi ne la ratifiera que lorsque deux conditions seront réunies : le désarmement du Hamas et la libération des 48 otages toujours détenus. » Au-delà de la politique, il s’est dit profondément inquiet face à l’explosion des actes antisémites en Belgique depuis le 7 octobre 2023. « Avant, on se demandait si nous avions encore un avenir dans ce pays. Aujourd’hui, la question est de savoir où partir », a-t-il confié. Selon lui, le phénomène d’exode a déjà commencé au début des années 2000 et pourrait s’accélérer. « Comme au Maroc, où la communauté juive est passée de 350 000 à 2 500 personnes, je crains qu’en 2050, il ne reste que 3 000 ou 4 000 juifs en Belgique », a-t-il averti, décrivant une situation qui, selon lui, marque « la fin d’un chapitre » pour la communauté juive belge.