John Bolton, ex-conseiller de Trump, alerte sur l’instabilité mondiale et critique sa politique étrangère

Dans un entretien exclusif accordé à Christian Malard sur i24NEWS, John Bolton, ancien conseiller à la Sécurité nationale sous Donald Trump, a livré une analyse de la situation géopolitique mondiale et des choix de l’actuel président américain.

John Bolton a dénoncé une politique étrangère « chaotique », marquée selon lui par une rupture avec les alliés traditionnels des États-Unis. « Les États-Unis ne sont pas perçus comme un allié stable et fiable, et cela se paiera très cher », a-t-il averti.

Concernant la guerre en Ukraine, Bolton a pointé du doigt l’inaction de Trump face à Vladimir Poutine, rappelant que les récentes incursions de drones russes dans l’espace aérien polonais avaient nécessité une réaction urgente de l’OTAN. « Poutine veut recréer l’Empire russe et redevenir une superpuissance. Si l’Occident n’agit pas ensemble, il échouera encore », a-t-il prévenu. Sur le dossier iranien, John Bolton a salué la coopération militaire entre Israël et Washington contre les infrastructures nucléaires de Téhéran, mais regrette que Trump ait « arrêté le travail trop tôt ». Pour lui, « le vrai problème reste la présence des Ayatollahs au pouvoir ». Il estime que le régime iranien est impopulaire et qu’un soutien accru à l’opposition interne pourrait mener à son effondrement. John Bolton a également affirmé que la solution à deux États est désormais « morte » après le 7 octobre, jugeant irréaliste toute perspective d’un État palestinien impliquant le Hamas ou l’Autorité palestinienne. Enfin, l’ancien conseiller a mis en garde contre un nouvel axe Russie-Chine-Corée du Nord, soulignant la nécessité pour l’Occident de se réarmer et de se coordonner. « Soit nous dissuadons les agresseurs, soit nous affronterons les conséquences, comme en Ukraine », a-t-il conclu, exprimant son inquiétude face à une période d’instabilité internationale et à un Trump qu’il juge incapable de mesurer pleinement les enjeux.