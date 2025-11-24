Jonathan Pollard à i24NEWS : "L’administration Trump pourrait finir comme l’une des plus hostiles à Israël"

Lors d’une interview exceptionnelle diffusée lundi soir sur i24NEWS dans La Grande Édition, Jonathan Pollard est revenu sur son histoire, ses années de prison aux États-Unis et son analyse de la relation américano-israélienne. L’ancien analyste du renseignement naval américain, condamné en 1987 pour avoir transmis des informations classifiées à Israël, a livré un témoignage sans détour, mêlant révélations historiques et mise en garde politique.

Jonathan Pollard est revenu sur l’épisode de 1981, lorsque le raid israélien contre le réacteur nucléaire irakien d’Osirak a provoqué la colère du secrétaire à la Défense américain de l’époque, Caspar Weinberger, et de hauts responsables de la CIA. Il affirme que certaines informations fournies par Washington ont été utilisées par Israël, ce qui a conduit, selon lui, à un embargo secret sur les échanges de renseignements — un embargo qu’il dit avoir tenté de contourner avant d’être arrêté.

Il réfute avec force les accusations de trahison : « J’ai été inculpé pour avoir aidé Israël, pas pour avoir porté atteinte aux États-Unis », assure-t-il, rappelant que rien dans son dossier ne mentionne un acte hostile envers son pays d’origine.

Interrogé sur la politique américaine vis-à-vis d’Israël, Pollard affirme que les administrations successives ont toujours été traversées par des factions pro et anti-israéliennes, souvent “en coulisses”. Il évoque même l’ère Reagan, où, malgré un président “profondément ami d’Israël”, les agences de renseignement restaient “hostiles”.

Mais sa critique la plus sévère vise l’administration actuelle : « Dire que Donald Trump est le meilleur ami d’Israël est faux. Après ce qui s’est passé à Gaza, en Iran, en Syrie et au Liban, cette administration pourrait devenir l’une des plus hostiles à Israël. »

Un avertissement lourd de sens, venant de l’homme qui incarne encore aujourd’hui l’un des dossiers les plus explosifs des relations entre Washington et Jérusalem.