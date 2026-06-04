Jonathan Pollard : "La Turquie pourrait représenter une menace plus grave encore que l’Iran"

Pour Jonathan Pollard, l’attention portée à l’Iran ne doit pas masquer une autre menace qu’il juge grandissante : la Turquie. Invité de La Grande Édition sur i24NEWS, l’ancien espion américano-israélien a estimé que le président turc Recep Tayyip Erdogan poursuivait un projet de puissance régionale susceptible de placer Ankara sur une trajectoire de confrontation avec Israël.

Selon Pollard, Erdogan chercherait à restaurer l’influence de l’ancien Empire ottoman à travers une politique active en Méditerranée orientale, en mer Rouge et en Syrie. Il souligne notamment le développement des capacités militaires turques, la modernisation de son industrie de défense ainsi que les ambitions affichées par Ankara dans les domaines naval, balistique et nucléaire.

L’ancien espion considère que la Turquie ne se limite plus à une posture rhétorique hostile envers Israël. À ses yeux, les déclarations du président turc doivent être prises au sérieux et analysées à la lumière des actions menées sur le terrain. Il met également en garde contre le risque de voir la présence turque se renforcer davantage en Syrie, jusqu’aux abords du plateau du Golan.

Jonathan Pollard estime par ailleurs qu’Israël ne mesure pas encore pleinement l’ampleur de ce défi stratégique. Il appelle à un durcissement des relations avec Ankara et à une coopération renforcée avec les partenaires régionaux d’Israël, notamment la Grèce et Chypre, également préoccupés par les ambitions turques en Méditerranée.

L’ancien espion s’est montré particulièrement critique envers l’OTAN, qu’il accuse de fermer les yeux sur certaines initiatives turques, ainsi qu’envers l’administration américaine. Selon lui, la priorité accordée aujourd’hui à d’autres dossiers régionaux pourrait conduire à sous-estimer un risque appelé à prendre de l’ampleur dans les années à venir.

Pour Jonathan Pollard, la question n’est donc plus de savoir si la Turquie constitue un défi stratégique pour Israël, mais dans quelle mesure Jérusalem est prête à y faire face.