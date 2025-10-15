Joshua Zarka : "La France n’a joué aucun rôle dans la conclusion du cessez-le-feu"

Invité ce mercredi soir de l’émission "Le Débat", l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, a dressé un constat lucide sur la situation au Proche-Orient et sur les relations franco-israéliennes, quelques jours après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

« Je suis l’ambassadeur de l’État d’Israël, en paix ou en guerre, quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré d’emblée, avant de souligner que la guerre telle qu’elle a été vécue ces deux dernières années est désormais terminée. Mais, ajoute-t-il, « nous ne sommes pas encore un pays en paix », rappelant que malgré plusieurs accords régionaux, Israël reste entouré de tensions persistantes.

Interrogé sur la position française, Joshua Zarka a affirmé que « la France n’a joué aucun rôle dans la conclusion du cessez-le-feu », estimant que l’accord a été obtenu grâce à la double pression diplomatique de Donald Trump et militaire de Tsahal. Il a accusé l’initiative franco-saoudienne d’Emmanuel Macron d’avoir « repoussé le délai de la fin de la guerre », tout en reconnaissant que la population française reste majoritairement favorable à Israël : « Les Français sont nos amis. 80 % d’entre eux soutiennent Israël. » Concernant la restitution des dépouilles d’otages, l’ambassadeur s’est montré pessimiste : « Je pense que le Hamas ne transférera pas tous les corps. Ce serait pour lui la défaite ultime. »