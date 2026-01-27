Juan Caldès : "L’antisémitisme est en train de s’institutionnaliser en Espagne"

Invité mardi soir dans l’émission Ça se débat, Juan Caldès, coordinateur européen de la European Jewish Association, a livré un constat alarmant sur la situation des Juifs en Espagne, après la profanation de plus de vingt tombes juives à Barcelone.

S’exprimant en tant que Juif espagnol, Juan Caldès a affirmé que la montée actuelle de l’antisémitisme dans son pays n’était pas un phénomène marginal, mais le résultat d’un climat politique encouragé par le gouvernement de Pedro Sánchez. Selon lui, l’Espagne est devenue, aux côtés de l’Irlande, l’un des pays européens où l’antisémitisme est le plus « institutionnalisé », sous couvert d’un antisionisme radical assumé au sommet de l’État.

Il a cité plusieurs décisions et prises de position qu’il juge lourdes de conséquences : la volonté d’imposer un embargo total sur les armes à destination d’Israël, la suspension de l’accord entre l’Union européenne et Israël, la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien, ainsi que certaines déclarations de membres du gouvernement, notamment celles appelant à une « Palestine libre du fleuve à la mer ». Pour Juan Caldès, ces messages ont contribué à banaliser une hostilité qui déborde aujourd’hui dans la rue.

Interrogé sur l’avenir de la communauté juive espagnole, relativement petite et discrète, il a reconnu que plusieurs jeunes de sa génération avaient déjà quitté le pays, certains pour Israël, d’autres pour les États-Unis, faute de perspectives et par crainte d’un avenir de plus en plus hostile. Il a toutefois tenu à distinguer clairement le gouvernement espagnol de la population : « Je ne crois pas que la majorité des Espagnols soit antisémite », a-t-il insisté, évoquant notamment le soutien populaire à Israël lors de l’Eurovision, malgré les appels officiels au boycott.

Enfin, Juan Caldès s’est exprimé sur le rapprochement entre Israël et le parti nationaliste Vox. S’il en comprend la logique stratégique, il a appelé Israël à ne pas limiter ses alliances et à renforcer également ses relations avec les partis européens de centre droit et de centre gauche.