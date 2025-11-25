Julien Rochedy : 'Le racisme anti-blanc existe, qu’on le veuille ou non'

Invité de Ça se débat ! sur i24NEWS, l’auteur et essayiste Julien Rochedy est revenu longuement sur son ouvrage consacré à “l’identité blanche”, un concept qu’il estime désormais incontournable dans le débat public. Interrogé d’emblée sur les critiques l’accusant de proximité avec la communauté juive ou israélienne, Julien Rochedy balaie l’idée : « Dès que vous parlez à un juif ou que vous estimez simplement que tous les problèmes ne viennent pas des juifs, certains vous considèrent à la solde d’Israël. Ça me fait rire. »

À partir d’un échange sur la notion de “blancheur”, Rochedy rappelle que pour lui, la génétique ne suffit pas à définir l’identité européenne : « L’identité des Européens, ce sont aussi des empreintes culturelles successives. L’histoire, ce n’est pas que des chromosomes. »

L’essayiste explique la genèse de son livre : « On nous renvoie constamment au fait d’être blancs, on nous traite de “sales blancs”. Le racisme anti-blanc existe, qu’on le veuille ou non. » Il dénonce ce qu’il appelle un “sophisme idéologique” selon lequel seuls les dominants — donc les Blancs — pourraient être racistes : « Si seuls les blancs peuvent être racistes, la conclusion logique, c’est qu’il faudrait supprimer les blancs pour supprimer le racisme. »

Par ailleurs, Julien Rochedy analyse également l’évolution du rapport entre juifs et chrétiens : « En France, les jeunesses juive et chrétienne se rapprochent. Elles défendent ensemble la civilisation occidentale. Aux États-Unis, c’est l’inverse. »

Enfin, sur la présidentielle de 2027, il assume un choix : « Marine Le Pen plafonne. Bardella échappe à la diabolisation. Il faut lui laisser la place pour voir ce qu’il peut donner. »