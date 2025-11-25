Julien Rochedy : "Le racisme anti-blanc existe, qu’on le veuille ou non"
Il revient également sur le rapprochement entre la jeunesse juive et chrétienne en France, la fracture américaine sur Israël, et estime que Bardella pourrait incarner un tournant politique en 2027.
Invité de Ça se débat ! sur i24NEWS, l’auteur et essayiste Julien Rochedy est revenu longuement sur son ouvrage consacré à “l’identité blanche”, un concept qu’il estime désormais incontournable dans le débat public. Interrogé d’emblée sur les critiques l’accusant de proximité avec la communauté juive ou israélienne, Julien Rochedy balaie l’idée : « Dès que vous parlez à un juif ou que vous estimez simplement que tous les problèmes ne viennent pas des juifs, certains vous considèrent à la solde d’Israël. Ça me fait rire. »
À partir d’un échange sur la notion de “blancheur”, Rochedy rappelle que pour lui, la génétique ne suffit pas à définir l’identité européenne : « L’identité des Européens, ce sont aussi des empreintes culturelles successives. L’histoire, ce n’est pas que des chromosomes. »
L’essayiste explique la genèse de son livre : « On nous renvoie constamment au fait d’être blancs, on nous traite de “sales blancs”. Le racisme anti-blanc existe, qu’on le veuille ou non. » Il dénonce ce qu’il appelle un “sophisme idéologique” selon lequel seuls les dominants — donc les Blancs — pourraient être racistes : « Si seuls les blancs peuvent être racistes, la conclusion logique, c’est qu’il faudrait supprimer les blancs pour supprimer le racisme. »
Par ailleurs, Julien Rochedy analyse également l’évolution du rapport entre juifs et chrétiens : « En France, les jeunesses juive et chrétienne se rapprochent. Elles défendent ensemble la civilisation occidentale. Aux États-Unis, c’est l’inverse. »
Enfin, sur la présidentielle de 2027, il assume un choix : « Marine Le Pen plafonne. Bardella échappe à la diabolisation. Il faut lui laisser la place pour voir ce qu’il peut donner. »