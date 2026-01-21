Kheiron : "Le Shah était un dictateur, même si l’Iran était plus libre"

Invité mercredi soir de "Ça se débat" sur i24NEWS, l’humoriste et réalisateur franco-iranien Kheiron a livré une intervention remarquée sur l’Iran, marquée par une prise de position rare et nuancée sur l’histoire politique du pays. Né à Téhéran, l’artiste a refusé toute lecture simpliste opposant le régime des mollahs à l’ère impériale, rappelant que le Shah d’Iran fut lui aussi un dictateur.

« Il y avait plus de libertés individuelles à l’époque du Shah, l’Iran était un pays moderne », reconnaît-il, avant d’ajouter aussitôt : « mais ça restait un despote ». Kheiron évoque son histoire familiale, issue d’un milieu de résistants, rappelant que son père et ses proches ont été emprisonnés et torturés sous le régime impérial. Une mémoire qui explique son rejet clair d’un retour de la monarchie. « Il ne faut pas attendre de moi que je soutienne le fils du Shah, qui n’a jamais condamné les actes de son père », affirme-t-il.

Face au régime islamique actuel, le constat est tout aussi sévère. Kheiron qualifie le pouvoir iranien de « plaie pour son peuple », dénonçant un système incompétent, corrompu et brutal, qui profite notamment des effets pervers de l’embargo international. Il confie n’avoir toujours aucune nouvelle directe de nombreux membres de sa famille restés en Iran, les coupures d’internet laissant place à des récits fragmentaires et glaçants de répression et de morts.

Interrogé sur les tensions régionales, il refuse les postures idéologiques. S’il condamne sans ambiguïté le régime iranien, il critique aussi le cynisme des grandes puissances, estimant que les peuples — iraniens, israéliens ou occidentaux — sont trop souvent sacrifiés aux intérêts géopolitiques.

Sur l’avenir, Kheiron se définit clairement comme « ni Shah ni mollahs ». À ses yeux, l’Iran mérite avant tout des élections libres et souveraines, organisées par les Iraniens eux-mêmes. « Pas un sauveur, pas un héritier. De vraies élections », insiste-t-il.