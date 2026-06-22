Kobi Michael : "Israël ne peut pas laisser l'Iran devenir nucléaire"

Invité dimanche soir dans La Grande Édition, le professeur Kobi Michael, ancien directeur adjoint du ministère israélien des Affaires stratégiques et chercheur à l'INSS, a défendu la pertinence de la doctrine israélienne d'ambiguïté nucléaire, estimant qu'elle continue de jouer un rôle majeur dans la dissuasion régionale.

Interrogé sur l'efficacité de cette politique consistant à ne jamais confirmer officiellement la possession de l'arme atomique, Kobi Michael a reconnu que le sujet fait régulièrement débat parmi les experts israéliens. Selon lui, la capacité nucléaire présumée d'Israël constitue aujourd'hui « une sorte de secret connu », suffisamment crédible pour dissuader les ennemis de l'État hébreu de chercher à le détruire.

Le chercheur a toutefois relativisé son influence sur certains développements diplomatiques majeurs. Il estime que la question nucléaire est restée « totalement dans l'ombre » lors du traité de paix avec l'Égypte et n'a probablement joué qu'un rôle secondaire dans d'autres processus politiques, comme les accords d'Oslo ou les accords d'Abraham.

Pour Kobi Michael, cette capacité devient en revanche beaucoup plus déterminante lorsqu'un adversaire cherche lui-même à se doter de l'arme atomique afin de menacer Israël ou de se placer sous un parapluie nucléaire.

Évoquant l'Iran, il a rappelé la doctrine Begin, selon laquelle Israël ne peut permettre à un État ennemi appelant à sa destruction d'acquérir des capacités nucléaires militaires. Il a cité comme précédents les frappes israéliennes contre le réacteur irakien d'Osirak en 1981 et contre le site syrien de Deir ez-Zor en 2007.

« J'ai du mal à imaginer une situation où l'Iran arriverait au nucléaire militaire », a-t-il affirmé. Il a néanmoins reconnu que si un tel scénario devait se produire, il bouleverserait profondément l'équilibre stratégique régional et pourrait conduire Israël à reconsidérer sa politique traditionnelle d'ambiguïté nucléaire.