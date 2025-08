Kobi Ohel, père de l'otage Alon Ohel, implore la libération de son fils Alon après 669 jours à Gaza

Articles recommandés -

Kobi Ohel, père d’Alon Ohel, otage retenu à Gaza depuis 669 jours, a livré mardi soir un témoignage poignant sur i24NEWS. Ému, il a décrit l’état alarmant de son fils, révélé par des vidéos récentes du Hamas : blessé à l’œil droit, opéré dans un tunnel à 40 mètres sous terre par un adolescent de 19 ans avec une simple aiguille, Alon survit dans des conditions inhumaines depuis cinq mois. « C’est dur, très dur, mais il faut s’y habituer », a-t-il confié, exprimant son désarroi face à l’absence d’avancées. Il avait cru à un accord imminent la semaine dernière, mais aujourd’hui, « un cri d’alarme » résonne : « Sauvez leur vie maintenant ! », a-t-il lancé au Premier ministre.

Face aux tensions entre l’échelon politique, partisan d’un contrôle total de Gaza, et l’échelon militaire, favorable à un encerclement et des négociations, Kobi plaide pour une solution. « Je ne suis ni politique ni militaire, je veux juste Alon de retour », a-t-il insisté, appelant au recours de la diplomatie. Il s’interroge : pourquoi Gaza, avec 50 otages dont 20 vivants, ne trouve pas d’issue, alors que des accords ont clos les conflits au Liban et en Iran ? Ce dilemme entre sauver les otages et assurer l’avenir d’Israël hante son discours, reflétant la tragédie humaine au cœur de cette guerre.