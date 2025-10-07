"L’air ne voulait même plus pénétrer le kibboutz" : le récit d’un soldat de l’unité Guivati

Sur i24NEWS, un soldat de l’unité Guivati, identifié comme « A. », a livré un témoignage sur son arrivée au kibboutz Nahal Oz, le soir du 7 octobre 2023. Déployé avec ses camarades pour secourir les habitants, il décrit un chaos total, des maisons incendiées, des tirs nourris et des familles terrées dans leurs abris.

« On ne comprenait rien. On voyait des voitures brûlées, des soldats partout, des tirs dans toutes les directions », raconte-t-il. Avec ses coéquipiers, le soldat entame alors une opération porte à porte, cherchant à sauver ceux qui n’avaient pas encore été évacués.

Il se souvient notamment d’une scène insoutenable : « En entrant dans une maison, j’ai vu la porte du Mamad criblée de balles, puis une flaque de sang. Dans une chambre rose, il y avait une fillette et ses parents. On a fermé la porte par respect. » Le soldat, qui a ensuite passé plus de 550 jours en service de réserve, évoque le poids de la mémoire : « Si je pensais tout le temps à ces images, je ne pourrais plus avancer. » Malgré la douleur, il dit avoir continué sa mission avec détermination : « Nous faisons tout pour qu’il n’y ait jamais un deuxième 7 octobre. »

Un témoignage empreint de dignité et de gravité, symbole du courage de ceux qui ont combattu pour sauver des vies dans l’un des jours les plus sombres d’Israël.