"L'air ne voulait même plus pénétrer le kibboutz" : le récit d'un soldat de l'unité Guivati

« Si je pensais tout le temps à ces images, je ne pourrais plus avancer. »

Soldat A de l'unité Guivati
Soldat A de l'unité Guivati

Sur i24NEWS, un soldat de l’unité Guivati, identifié comme « A. », a livré un témoignage sur son arrivée au kibboutz Nahal Oz, le soir du 7 octobre 2023. Déployé avec ses camarades pour secourir les habitants, il décrit un chaos total, des maisons incendiées, des tirs nourris et des familles terrées dans leurs abris.

Video poster
Un soldat raconte le 7 octobre

« On ne comprenait rien. On voyait des voitures brûlées, des soldats partout, des tirs dans toutes les directions », raconte-t-il. Avec ses coéquipiers, le soldat entame alors une opération porte à porte, cherchant à sauver ceux qui n’avaient pas encore été évacués.

Il se souvient notamment d’une scène insoutenable : « En entrant dans une maison, j’ai vu la porte du Mamad criblée de balles, puis une flaque de sang. Dans une chambre rose, il y avait une fillette et ses parents. On a fermé la porte par respect. » Le soldat, qui a ensuite passé plus de 550 jours en service de réserve, évoque le poids de la mémoire : « Si je pensais tout le temps à ces images, je ne pourrais plus avancer. » Malgré la douleur, il dit avoir continué sa mission avec détermination : « Nous faisons tout pour qu’il n’y ait jamais un deuxième 7 octobre. »

Un témoignage empreint de dignité et de gravité, symbole du courage de ceux qui ont combattu pour sauver des vies dans l’un des jours les plus sombres d’Israël.

