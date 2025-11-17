L’Allemagne desserre l’étau sur Israël : les enjeux diplomatiques derrière la décision

L’expert Emmanuel Dupuy a analysé ce lundi sur i24NEWS les conséquences de la décision de Berlin d’assouplir ses restrictions sur les exportations d’armes vers Israël, une mesure susceptible d’influencer d’autres capitales européennes. L’Allemagne occupe une place centrale : premier partenaire européen d’Israël et deuxième fournisseur d’armement, elle représente près de 30 % des équipements livrés à Tsahal, notamment les frégates MEKO utilisées au début de l’offensive sur Gaza pour assurer le blocus maritime.

Cette décision intervient dans un contexte diplomatique très particulier : le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est en visite à Washington, où les États-Unis l’exhortent à soutenir la résolution américaine sur Gaza et à se rapprocher davantage d’Israël. Washington souhaite non seulement faire adopter son plan de paix aux Nations unies, mais aussi pousser Riyad à envisager une normalisation dans la lignée des accords d’Abraham.

Selon le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), ce geste allemand pourrait créer un mouvement au sein de l’Union européenne. L’Italie, qui s’était démarquée de la France sur la question de la solution à deux États, ou Paris elle-même, pourraient être incités à suivre. Mais la décision reste complexe : si le chancelier Friedrich Merz soutient la levée des restrictions, c’est le Bundestag qui détient le pouvoir d’autoriser ou non le retour complet des exportations militaires.

Berlin pose toutefois deux conditions essentielles : le maintien du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, et une augmentation significative de l’aide humanitaire entrant dans Gaza. Si les combats reprennent, l’Allemagne se réserve la possibilité de rétablir immédiatement l’embargo.

Emmanuel Dupuy rappelle enfin que la coopération militaire fonctionne dans les deux sens : les industries israéliennes apportent à l’Allemagne des capacités précieuses en cybersécurité, en cyberdéfense et en défense antimissile, un élément stratégique qui pèse dans la décision de Berlin.